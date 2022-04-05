  • Поделиться:

    Власти Таллинна выступили против открытия нового карьера в Нымме

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Департамент окружающей среды спросил мнение Таллинна относительно проведения геологического исследования для создания нового карьера в Нымме, на участке между Вильяндиским шоссе и озером Раку. Таллинн категорически против появления нового карьера и оставляет представленное ходатайство несогласованным, сообщает столичная пресс-служба.

    «К сожалению, мы знаем, что создание карьеров имеет большое влияние на состояние окружающей среды и новая выработка значительно повлияла бы на качество жизни проживающих в районах Мяннику и Раудалу людей. Несмотря на то, что по закону предусмотрено два месяца на рассмотрение заявления, уже сейчас мы четко заявляем – мы не будем согласовывать заявление о разрешении на проведение геологического исследования, иными словами не даем разрешения на открытие нового карьера в Таллинне», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
    Ходатайство о получении разрешения на проведение геологического исследования касается участка недвижимости размером 8,24 га в районе Нымме по адресу Вильяндиское шоссе, 34а, который принадлежит государству. Ходатайство представлено предприятием Sokkel Karjäärid OÜ. Разрешения на проведение геологических исследований выдает или отказывает в этом государственный Департамент окружающей среды. Местное самоуправление однако может выразить мнение на этот счет Департаменту окружающей среды.
    Основные запасы воды в районе Мяннику связаны с водой песчаных карьеров, поэтому новый карьер может иметь опасное влияние на территорию в широком смысле, сообщается в пресс-релизе. Кроме того, район озер Раку и Мяннику на южной границе города на основании программы развития единого водопровода и канализационной системы 2010-2021 гг. является источником питьевой воды для Таллинна. Территория, на которой хотят провести геологическое исследование, сейчас покрыта лесом и ее исчезновение будет иметь серьезное влияние на произрастающие в этом районе растения и обитающих там животных. Вблизи потенциального расположения карьера находится также Мянникуский валун, который находится под защитой и является одним из крупнейших в Таллинне.
    «У Таллинна есть долгий опыт того, какое негативное влияние имеет карьер Вяо, включая распространяющуюся пыль, шум от взрывных работ, движение рабочего транспорта, который  повреждает прилегающие дороги и разносит грязь, а также другие факторы, не говоря уже о более широком вреде, который наносится окружающей среде. Мы придерживаемся позиции, что в городе не место новым карьерам», - пояснил Свет.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Эксперт по сельскому хозяйству: дальнейший рост цен на продовольствие неизбежен
Новые санкции ЕС против России могут затронуть авиатопливо и изделия из стали
Выходящий на биржу стартап Robus обнародовал стоимость акций
Влияние санкций
США запретили России обслуживать госдолг с заблокированных счетов
Министерство финансов США накануне запретило России обслуживать госдолг за счет валютных резервов, замороженных в ходе санкций в американских финансовых учреждениях, передает Reuters.
Министерство финансов США накануне запретило России обслуживать госдолг за счет валютных резервов, замороженных в ходе санкций в американских финансовых учреждениях, передает Reuters.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Enefit Green планирует выплатить дивиденды
Правление Enefit Green выступит с предложением о распределении прибыли перед общим собранием. Всего планируется выплатить 39,9 млн евро дивидендов, пишет
Правление Enefit Green выступит с предложением о распределении прибыли перед общим собранием. Всего планируется выплатить 39,9 млн евро дивидендов, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: на каком языке учиться беженцам, спросите у беженцев
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Все мнения
Эпицентр
Финдиректор перевела со счета фирмы свыше 400 000 евро предполагаемым мошенникам
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ничего не понятно, но очень интересно
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение