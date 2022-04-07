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7 апреля 2022 в 10:15 Поделиться:









43-й день войны в Украине: новые санкции США - «год за 15», санкции от ЕС запаздывают, акции в память о жертвах в Украине

Украина. Иллюстративное фото. Фото: Laurel Chor, Scanpix

Вторжение России в Украину продолжается уже 43-й день. Главное, что случилось к полудню 7 апреля:

Власти ЕС не ввели санкции против России. Санкции, анонсированные председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во вторник, пока не приняты. Хотя ожидалось, что они будут утверждены в среду. Представители стран ЕС не смогли договориться о деталях, в частности по запрету импорта угля из России, пишет агентство Санкции, анонсированные председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во вторник, пока не приняты. Хотя ожидалось, что они будут утверждены в среду. Представители стран ЕС не смогли договориться о деталях, в частности по запрету импорта угля из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом встречи.

ЕС хочет отказаться от закупок российского угля на 4 млрд евро, что соответствует экспорту в 2021 году. Но дискуссии вызвал вопрос, распространить ли запрет на действующие контракты. Продолжение переговоров ожидается в четверг.

Новые санкции США затронули банки и окружение Путина. В среду США В среду США объявили , что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка и в целом блокируют более двух третей банковского сектора России. Кроме того, американские власти запрещают новые инвестиции в российскую экономику. Личные санкции распространяются на Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, дочерей Путина, жену и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова. Под санкции также попали: ряд членов Совета безопасности России, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, бывший генпрокурор Юрий Чайка, руководитель администрации президента Антон Вайно.

Президент США Джо Байден заявил , что санкции способны всего за один год свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

Совет по правам человека ООН проголосует за исключение России. Это может случиться уже сегодня, пишет Это может случиться уже сегодня, пишет BBC . Исключить Россию из этого органа после гибели мирных жителей Бучи потребовали США и Великобритания. Лишить страну членства в Совете по правам человека можно в том случае, если это решение поддержат две трети из 193 стран-членов ООН.

Члены Совета по правам человека избираются на три года по территориальной схеме. Так Россия и Украина были избраны от стран Восточной Европы на срок с 2021 по 2023 год.

Пентагон: отвод российских войск от Киева и Чернигова завершен. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что российская армия полностью выведена с территории Киевской и Черниговской областей Украины, пишет Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что российская армия полностью выведена с территории Киевской и Черниговской областей Украины, пишет BBC . «Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости», - отметил он.

В России усиливается цензура СМИ - их сможет закрывать Генпрокуратура. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит Генпрокуратуре отзывать лицензию российских СМИ и блокировать их сайты за дискредитацию российских военных и призывы к санкциям, сообщает В Госдуму внесли законопроект, который разрешит Генпрокуратуре отзывать лицензию российских СМИ и блокировать их сайты за дискредитацию российских военных и призывы к санкциям, сообщает Коммерсант . Кроме того, ведомство получит право отзывать аккредитации иностранных СМИ в России в ответ на блокировку российских СМИ за рубежом.

ООН: в Украине с начала российского вторжения погибли не менее 1563 мирных жителей, еще 2213 получили ранения. Такими данными ООН Такими данными ООН располагает на 6 апреля. Подчеркивается, что речь идет лишь о предварительных данных, жертв может быть намного больше, так как не вся информация, по разным причинам, доходит до Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Акции в поддержку жителей Украины и в память об убитых в Буче. Сотни человек в европейских столицах приняли участие в акциях. В Варшаве, Берлине, Вильнюсе и Тбилиси люди ложились на землю со связанными за спиной руками - в таких позах были найдены тела жителей украинского города, после того как его покинули российские войска, пишет Сотни человек в европейских столицах приняли участие в акциях. В Варшаве, Берлине, Вильнюсе и Тбилиси люди ложились на землю со связанными за спиной руками - в таких позах были найдены тела жителей украинского города, после того как его покинули российские войска, пишет Meduza . Участники акции в Берлине потребовали ввести эмбарго на импорт российских нефти, газа и угля.