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    США ввели санкции против Сбербанка, Альфа-банка и дочерей Путина

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Белый дом вводит санкции против «двух взрослых дочерей» президента России Владимира Путина, сообщает «Медуза» со ссылкой на агентство Associated Press.

    В санкционный список также включены жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также 18 российских чиновников, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин, пишет Reuters cо ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
    Кроме того, Вашингтон вводит блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка (кроме операций, связанных с энергетикой). Под аналогичные санкции попадут и крупные государственные предприятия РФ (их список Минфин США представит 7 апреля), сообщает CNN.
    Также США запрещают новые инвестиции в РФ и оплату российского госдолга за счет средств, находящихся под американской юрисдикцией.
    О санкциях против России также объявила Великобритания. Страна остановит импорт российского угля и нефти к концу 2022 года (о запрете на российскую нефть было объявлено ранее), заморозит активы Сбербанка и прекратит все новые инвестиции в Россию.

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