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10 апреля 2022 в 11:37 Поделиться:









Первая полностью частная космическая миссия прибыла на МКС

Слева направо: Эйтан Стиббе, Майкл Лопес-Алегриа, Марк Пэти и Ларри Коннор. Фото: AFP PHOTO / HANDOUT / AXIOM SPACE

Космическая капсула Endeavour коммерческой аэрокосмической компании Axiom, запущенная на орбиту ракетой-носителем SpaceX, успешно состыковалась с Международной космической станцией – это первая полностью частная миссия на МКС компании, которая через несколько лет планирует построить собственную орбитальнную станцию, пишет Русская служба Би-би-си.

Экипаж, названный Axiom-1 и состоящий из пилота и трех пассажиров, каждый из которых заплатил за право участия в миссии по 55 млн долларов, проведет на борту МКС 8 дней.

Эти люди - не просто космические туристы, они прилетели на станцию, чтобы воспользоваться ее научным потенциалом и провести серию экспериментов.

Возглавляет миссию бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия, вместе с ним на орбиту отправились американский предприниматель и пилот Ларри Коннор, израильский филантроп и инвестор Эйтан Стиббе и канадский бизнесмен, а также инвестор и филантроп Марк Пэти.

Полет стал возможен благодаря договоренности компании Axiom, которая с 2016 года активно осваивает рынок низкоорбитальных полетов в коммерческих целях, и НАСА, которое до 2019 отказывалось использовать американский сегмент МКС в коммерческих целях.

В рамках договоренности НАСА взимает с Axiom плату за размещение экипажа и прочие связанные с его проживанием и работой расходы, но при этом само платит компании за возможность использовать ее ресурсы и для возвращения на Землю собственных грузов.