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11 апреля 2022 в 11:54 Поделиться:









Евросоюз начал обсуждение шестого пакета санкций в отношении России

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Страны-члены ЕС приступили к обсуждению шестого пакета санкций в отношении России из-за войны в Украине. Об этом, в частности, заявили глава МИД Дании Йеппе Кофод и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет «Медуза».

«Я рад, что Европейская комиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с "нефтяной опцией"», - заявил Ландсбергис журналистам в Люксембурге, где должна состояться встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. «Надеюсь, - добавил он, - на этот раз сработает».

Кофод, также прибывший в Люксембург, не стал говорить напрямую, рассматривается ли в рамках шестого пакета запрет на импорт российской нефти, но дал понять, что ограничительные меры коснутся «энергетического сектора», сообщает CNN.

Пятый пакет санкций Евросоюз ввел в действие в пятницу, 8 апреля. Последний на настоящий момент пакет санкций включает в себя запрет на импорт российского угля, запрет на доступ российских судов в порты ЕС и въезд российских и белорусских грузоперевозчиков на территорию Евросоюза (с рядом исключений).