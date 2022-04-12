ERR: Центристская партия может заменить министра Таави Ааса
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Фото: Raul Mee
По информации ERR, Центристская партия рассматривает возможность заменить министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса.
Руководящие члены Центристской партии, с которыми пообщались журналисты ERR, заявили, что Аас недостаточно часто выступал перед общественностью, хотя к его работе упреков нет.
Одной из причин отзыва Таави Ааса в Рийгикогу является также желание партийных лидеров исключить из Рийгикогу замещающую Таави Ааса в парламенте Оудекки Лооне. Один из лидеров партии сказал ERR, что поведение Оудекки Лооне на фоне российской агрессии не оставляет сомнений в том, что она должна покинуть Рийгикоу до 9 мая.
На место нового министра экономики и инфраструктуры рассматривают в том числе кандидатуру Яануса Карилайда.
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