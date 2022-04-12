Новости

dv.ee

12 апреля 2022 в 11:45 Поделиться:









Главой Eesti Gaas станет Маргус Каазик

Фото: Eesti Gaas

Со следующей недели председателем правления Eesti Gaas станет действующий член правления этого предприятия Маргус Каазик.

На посту председателя правления Каазик заменит Антса Ноода, который руководил на этой должности компанией Eesti Gaas в течение двух последних сроков с момента приобретения предприятия инвестиционной компанией Infortar в начале 2016 года, пишет rus.err.ee.

"Под руководством нынешнего председателя правления компании Антса Ноода предприятие Eesti Gaas выросло в международный энергетический концерн. Я ставлю себе целью дальнейшее развитие компании на внешних рынках, создание новых долгосрочных цепочек поставок газа, а также увеличение доли возобновляемой энергии в нашем портфеле", - отметил Каазик.

"За последние шесть лет компания Eesti Gaas превратилась из местного газового предприятия-монополиста в современный энергетический концерн, работающий на пяти рынках - от Финляндии до Польши. Сейчас самое подходящее время передать эстафету человеку, который сможет вывести Eesti Gaas на новый уровень развития", - отметил Ноот в сообщении компании.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ в виде трубопроводного газа, сжатого природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ), а также управляет крупнейшей газовой сетью страны.