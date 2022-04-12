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12 апреля 2022 в 14:07 Поделиться:









Канцлер права предложила парламенту лишить Михаила Корба парламентского иммунитета

Михаил Корб. Фото: Andras Kralla

Канцлер права Юлле Мадизе намерена 19 апреля выступить перед Рийгикогу с докладом о лишении центриста Михаила Корба депутатской неприкосновенности, говорится в письме, которое Мадизе во вторник направила спикеру Рийгикогу Юри Ратасу.

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Решение о том, лишать депутата иммунитета или нет, должен принять парламент - для лишения неприкосновенности необходимо согласие большинства членов Рийгикогу, пишет rus.err.ee.

Если парламент решит не лишать Корба депутатской неприкосновенности, то уголовное производство против него будет приостановлено.

"Снятие депутатской неприкосновенности в нынешней ситуации – это единственная возможность доказать, что я своей деятельностью не нарушил закон. Верю, что все стороны заинтересованы в том, чтобы дело было разрешено как можно скорее", - сказал ранее сам Михаил Корб.

Напомним, 16 марта Государственная прокуратура обратилась к канцлеру права Юлле Мадизе с ходатайством о внесении в Рийгикогу предложения о лишении Михаила Корба, являющегося одним из подозреваемых по уголовному делу, связанному с объектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна, депутатской неприкосновенности.