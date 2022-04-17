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    Цены на красную рыбу выросли на 35% за год

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    По данным Института конъюнктуры, в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года цены на охлажденную форель были на 35,8% выше - для потребителя это означает, что килограмм свежей красной рыбы подорожал почти до 30 евро, пишет Rus.Delfi.ee.

    По словам руководителя коммуникационной службы Selver Риво Вески, на рынке рыбной продукции возникла уникальная ситуация: ”Доступность норвежского лосося и форели настолько низка, что из-за высокого спроса на мировом рынке цены на рыбу стали быстро расти”.
    Рыбы, по его словам, мало потому, что во время пандемии COVID-19 объемы промышленного выращивания рыбы сократились: ”Проблемы, вызванные рабочей силой, к настоящему времени преодолены, но пока нет признаков, что в ближайшем будущем цены начнут падать”.
    Он добавил, что выращивание красной рыбы и ее поступление на рынок с точки зрения сезона происходит с задержкой, то есть сегодняшние планы по разведению рыбы начнут отражаться на ценах только в ближайшие годы.
    ”Скорее всего, такой низкой стоимость рыбы больше уже не будет”, — добавила руководитель по закупкам Rimi Марис Раннус.

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