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18 апреля 2022 в 6:38 Поделиться:









Грузопоток на границе в Нарве временно подскочил из-за санкций

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

После введения пятого пакета европейских санкций против России трансграничные грузопотоки в Нарве не только не уменьшились, а значительно выросли – это связано с тем, что международные перевозки между Россией и ЕС по заключенным до 9 апреля договорам разрешены до конца мая, а граница между Беларусью и Украиной закрыта.

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"В случае пятого пакета санкций, который начал действовать 9 апреля, важно, чтобы договоры поставки были заключены до 9 апреля, и мы это проверяем. Предприниматели стремятся ввезти как можно больше тех грузов, которые уже попали под санкции или скорее всего попадут. Это совершенно нормальный процесс", - пояснил руководитель по внешней границе Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, передает rus.err.ee.

В Нарву со стороны России ежедневно въезжает 250 грузовиков, очереди на границе могут растягиваться на несколько дней.

В обратном направлении грузопоток меньше, и он подвергается усиленным проверкам - с 9 апреля в Россию запрещено экспортировать электронику, предметы роскоши и промышленное оборудование.

Хотя грузоперевозки довольно стабильно остаются на одном уровне, на границе практически исчезли российские и белорусские грузовики, которым теперь запрещено работать на территории ЕС.