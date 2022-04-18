Украина заполнила анкету по вступлению страны в Евросоюз
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Правительство Украины полностью заполнило анкету по вступлению страны в Евросоюз, сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телевидения в воскресенье, 17 апреля.
"Как и обещал президент главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), когда она посещала 9 апреля Украину, в течение недели украинская сторона заполнила опросник", - указал он.
Жовква добавил, что после получения от Киева этого документа Европейская комиссия должна будет подготовить рекомендацию относительно выполнения Украиной критериев по вступлению в ЕС, передает DW
.
"Ожидаем, что на основе той информации, которую мы подали, такая рекомендация будет позитивной, а далее мяч будет на стороне государств-членов ЕС", - отметил украинский дипломат.
По его словам, Киев ожидает предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета, которое состоится в июне.
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