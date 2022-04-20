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dv.ee

20 апреля 2022 в 9:09 Поделиться:









Luminor: экономического роста в этом году не будет, но затем начнётся подъём

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Согласно экономическому прогнозу Luminor, экономический рост Эстонии в этом году останется минимальным, однако в следующем году снова ускорится до 4%, сообщает пресс-служба банка.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла пояснил, что при нормальных обстоятельствах экономический рост Эстонии в этом году составил бы 3–4% на фоне восстановления после пандемии коронавируса, но из-за роста цен на сырьё и геополитической ситуации, роста практически не будет: "Рост цен на сырьевые товары увеличивает расходы на импорт и забирает деньги из экономики. Это, в свою очередь, усугубляется потерей российского рынка для эстонских экспортеров и транзитного сектора".

Так, согласно прогнозу Luminor, экономический рост Эстонии в этом году снизится до 1%, но уже в следующем году экономика вырастет на 4%, поскольку к тому времени будут созданы новые цепочки поставок и рост цен на сырьевые товары пойдет на убыль. В сложных экономических условиях Luminor прогнозирует, что индекс потребительских цен в этом году достигнет 12%, но в следующем году снизится до 3% по мере внедрения альтернативных источников энергии и адаптации товарных рынков к новой ситуации.

Описывая факторы, влияющие на экономический рост, Уускюла отметил, что более важным, чем падение экспорта, является сокращение доступа к древесине, металлам и удобрениям, что снижает способность эстонских предприятий производить товары и услуги: "Однако влияние этого очень трудно оценить, поскольку оно зависит от способности каждой компании использовать альтернативные решения", – сказал Уускюла.

В некоторых случаях можно закупать сырье, например древесину, в Эстонии, что будет способствовать росту внутреннего спроса и поддержит местную экономику. "В других случаях возможен импорт сырья из третьих стран, но по более высокой цене и с большими трудозатратами. Однако в некоторых случаях замену сырью найти невозможно", – подчеркнул экономист.

По словам Уускюла, как в промышленности, так и в строительстве основной проблемой является материализация в контрактах ценовых рисков, которые не были учтены при подписании контрактов: "В строительном секторе могут возникнуть ситуации, когда уже возводимые проекты не будут завершены, что приведёт к банкротству застройщика или подрядной организации". Он добавляет, что частный и государственный секторы могут оставить некоторые проекты незавершёнными.

По мнению экономиста, факторами, поддерживающими экономику, являются открытие программ Европейского союза в будущем году и возможность для правительства Эстонии выделить дополнительные бюджеты, которые поддержат эстонскую экономику. На рынке труда всё ещё есть свободные руки среди местных жителей, а из Украины в поисках работы прибыли беженцы.

В долгосрочной перспективе, сказал Уускюла, самым большим вызовом для Эстонии может стать ее положение на «краю света»: "Если раньше страны Балтии рассматривались как платформа для выхода на российский рынок, то в нынешней ситуации это уже не актуально, и Эстония может остаться вне важных транспортных коридоров". Таким образом, развитие китайского коридора Шёлкового пути через Россию снято с повестки дня, по крайней мере, на данный момент.

Существует ряд рисков для развития мировой экономики, включая возможность новой опасной волны коронавируса осенью и низкий уровень охвата вакцинацией в Эстонии, следует из прогноза.