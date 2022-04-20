  • Поделиться:

    Luminor: экономического роста в этом году не будет, но затем начнётся подъём

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Согласно экономическому прогнозу Luminor, экономический рост Эстонии в этом году останется минимальным, однако в следующем году снова ускорится до 4%, сообщает пресс-служба банка.

    Главный экономист Luminor Ленно Уускюла пояснил, что при нормальных обстоятельствах экономический рост Эстонии в этом году составил бы 3–4% на фоне восстановления после пандемии коронавируса, но из-за роста цен на сырьё и геополитической ситуации, роста практически не будет: "Рост цен на сырьевые товары увеличивает расходы на импорт и забирает деньги из экономики. Это, в свою очередь, усугубляется потерей российского рынка для эстонских экспортеров и транзитного сектора".
    Так, согласно прогнозу Luminor, экономический рост Эстонии в этом году снизится до 1%, но уже в следующем году экономика вырастет на 4%, поскольку к тому времени будут созданы новые цепочки поставок и рост цен на сырьевые товары пойдет на убыль. В сложных экономических условиях Luminor прогнозирует, что индекс потребительских цен в этом году достигнет 12%, но в следующем году снизится до 3% по мере внедрения альтернативных источников энергии и адаптации товарных рынков к новой ситуации.
    Описывая факторы, влияющие на экономический рост, Уускюла отметил, что более важным, чем падение экспорта, является сокращение доступа к древесине, металлам и удобрениям, что снижает способность эстонских предприятий производить товары и услуги: "Однако влияние этого очень трудно оценить, поскольку оно зависит от способности каждой компании использовать альтернативные решения", – сказал Уускюла.
    В некоторых случаях можно закупать сырье, например древесину, в Эстонии, что будет способствовать росту внутреннего спроса и поддержит местную экономику. "В других случаях возможен импорт сырья из третьих стран, но по более высокой цене и с большими трудозатратами. Однако в некоторых случаях замену сырью найти невозможно", – подчеркнул экономист.
    По словам Уускюла, как в промышленности, так и в строительстве основной проблемой является материализация в контрактах ценовых рисков, которые не были учтены при подписании контрактов: "В строительном секторе могут возникнуть ситуации, когда уже возводимые проекты не будут завершены, что приведёт к банкротству застройщика или подрядной организации". Он добавляет, что частный и государственный секторы могут оставить некоторые проекты незавершёнными.
    По мнению экономиста, факторами, поддерживающими экономику, являются открытие программ Европейского союза в будущем году и возможность для правительства Эстонии выделить дополнительные бюджеты, которые поддержат эстонскую экономику. На рынке труда всё ещё есть свободные руки среди местных жителей, а из Украины в поисках работы прибыли беженцы.
    В долгосрочной перспективе, сказал Уускюла, самым большим вызовом для Эстонии может стать ее положение на «краю света»: "Если раньше страны Балтии рассматривались как платформа для выхода на российский рынок, то в нынешней ситуации это уже не актуально, и Эстония может остаться вне важных транспортных коридоров". Таким образом, развитие китайского коридора Шёлкового пути через Россию снято с повестки дня, по крайней мере, на данный момент.
    Существует ряд рисков для развития мировой экономики, включая возможность новой опасной волны коронавируса осенью и низкий уровень охвата вакцинацией в Эстонии, следует из прогноза.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Тайная история шведской «дочки» Nordecon: санация и разочарованные субподрядчики
Luminor: экономического роста в этом году не будет, но затем начнётся подъём
Фундаменталист против «обезьян»: как я шортил акции Gamestop
Влияние санкций
Бизнес Valio в России может выкупить концерн «Русагро»
Российский бизнес известного финского производителя молочных продуктов Valio может перейти под контроль концерна "Русагро", пишет "Коммерсант".
Российский бизнес известного финского производителя молочных продуктов Valio может перейти под контроль концерна "Русагро", пишет "Коммерсант".
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
МВФ снизил прогноз мирового роста
Из-за войны в Украине и инфляции Международный валютный фонд понизил свой прогноз мирового роста экономики до 3,6%.
Из-за войны в Украине и инфляции Международный валютный фонд понизил свой прогноз мирового роста экономики до 3,6%.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Либман: Путина победит не отказ от российской нефти и газа
Звучит, возможно, еретически, но стоит прислушаться к тем, по мнению которых, вовсе не отказ от российских нефти и газа оставит Россию без возможности продолжать войну. Призывающие к этому политику часто решают свои внутриполитические проблемы или стремятся выглядеть значительными в глазах окружающих и своих собственных, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Звучит, возможно, еретически, но стоит прислушаться к тем, по мнению которых, вовсе не отказ от российских нефти и газа оставит Россию без возможности продолжать войну. Призывающие к этому политику часто решают свои внутриполитические проблемы или стремятся выглядеть значительными в глазах окружающих и своих собственных, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Магазины стройтоваров: новый закон заставляет забыть о скидках
28 мая в Эстонии вступает в силу сводная директива ЕС по защите прав потребителей (Enforcement and Modernisation Directive 2019/2161), призванная, в числе прочего, положить конец манипуляциям с ценами в розничной торговле. Торговцы, однако, считают, что принятая в 2019 году евродиректива отстала от жизни и не отражает особенностей нынешней ситуации, когда в условиях волатильного рынка, высокой инфляции и дефицита материалов цены на товары могут меняться за несколько часов.
28 мая в Эстонии вступает в силу сводная директива ЕС по защите прав потребителей (Enforcement and Modernisation Directive 2019/2161), призванная, в числе прочего, положить конец манипуляциям с ценами в розничной торговле. Торговцы, однако, считают, что принятая в 2019 году евродиректива отстала от жизни и не отражает особенностей нынешней ситуации, когда в условиях волатильного рынка, высокой инфляции и дефицита материалов цены на товары могут меняться за несколько часов.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Основатель TaxiGo: "единорогом" мы стать не успели, но что-то прикольное – сделали
На днях концерн Урмаса Сыырумаа Forus объявил о том, что выводит на рынок таксоизвоза нового игрока - Forus Taxi. Новая платформа создана на базе двух недавних приобретений Сыырумаа - таксофирмы Tuulika и платформы TaxiGo.
На днях концерн Урмаса Сыырумаа Forus объявил о том, что выводит на рынок таксоизвоза нового игрока - Forus Taxi. Новая платформа создана на базе двух недавних приобретений Сыырумаа - таксофирмы Tuulika и платформы TaxiGo.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение