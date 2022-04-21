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    Госдума РФ утвердила Набиуллину главой Банка России еще на 5 лет

    Эльвира Набиуллина.Фото: SHAMIL ZHUMATOV, Scanpix

    Госдума на заседании в четверг в ходе голосования утвердила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, ее полномочия истекают 24 июня и теперь будут продлены, сообщает «Интерфакс».

    Кандидатуру на должность главы регулятора вносит в парламент президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения срока действующих полномочий. В этом году кандидатура была внесена 18 марта. Председатель ЦБ РФ назначается Госдумой большинством голосов сроком на пять лет, таким образом, полномочия действующего председателя регулятора истекут 24 июня 2027 года.
    С июля 2013 года глава ЦБ назначается на должность сроком на пять лет (до этого - на четыре года). Одно и то же лицо не может занимать должность председателя ЦБ более трех сроков подряд.
    Набиуллина занимает должность председателя ЦБ с июня 2013 года.
    Ранее она была помощником президента РФ, министром экономического развития, президентом фонда "Центр стратегических разработок".

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