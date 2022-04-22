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    Эксперт: ценовое ралли на рынке столичной недвижимости подходит к финишу

    Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

    Дефицит квартир в Таллинне, который привел к быстрому росту цен, начинает проходить, поскольку покупающих жилье по высоким ценам остается все меньше, а количество предложений с начала года значительно выросло, сообщается в пресс-релизе Pindi Kinnisvara.

    Старший маклер и оценщик Pindi Kinnisvara Арик Пийрисильд сказал, что в начале года на продажу в Таллинне было выставлено небывало малое количество – всего 1 150 квартир вторичного рынка: «На сегодняшний день объем имеющихся на рынке предложений возрос, и ценовое ралли подходит к финишу – в настоящее время имеется уже почти 1 600 предложений, т. е. более чем на треть больше».
    «На рынке новостроек дефицит продолжает сохраняться, поскольку за короткий период там ничего не изменится. У покупателей же квартир вторичного рынка выбор расширился, и решения о покупке можно взвесить спокойнее», – пояснил Пийрисильд, по оценке которого число предложений к концу лета может превысить порог 2 000.
    Рост цен на квартиры охватил всю Эстонию
    Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость квартирных сделок в 17 крупных городах Эстонии, в марте повысился на 0,01% и остановился на ценовом уровне 2 002 €/м².
    В феврале отслеживающий среднюю стоимость квартир индекс Pindi, по откорректированным данным, составлял 2 002 €/м², и если в феврале в индексированных городах в целом было совершено 1 227 квартирных сделок, то в марте число сделок составило 1 638. Для сравнения – в марте 2021 года в индексированных городах было совершено 1 664 сделки с квартирной собственностью, т. е. в основном рыночная активность была схожей.
    По сравнению с прежним ценовым пиком в декабре 2021 года индекс находится на 0,3 процента ниже. При сравнении с низшей точкой в июле 2009 года (624,2 €/м²) индекс Pindi находится выше на 221 процент.
    Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что если хорошо покопаться в статистике, то в последнее время не было месяца, когда бы не обнаружился какой-нибудь рекорд: «В марте 2022 года исторические рекорды продемонстрировали цены на квартирную собственность в Таллинне, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Раквере, Рапла и Пылва. Однако индекс стоит на месте, и причиной является то, что активность сделок значительно возросла в более дешевых регионах, в то же время в Таллинне слишком высоко взлетевшие цены поддерживают активность скорее на среднем уровне, отставая на 10% также от числа сделок в марте прошлого года».
    «То, что происходило в Таллинне в прошлом году, теперь дошло и до небольших городов – спрос значительно превышает предложение, и цены стремительно растут», – добавил он.
    Составленный Pindi Kinnisvara индекс цен учитывает средневзвешенную цену за квадратный метр в сделках купли-продажи квартирной собственности во всех уездных центрах, а также в Нарве и Кохтла-Ярве. Речь идет о показателях, охватывающих жилье более 800 000 жителей на протяжении более чем 17 лет.
    На рынке аренды всё идет нарасхват, а украинцев стали избегать
    Если еще в конце февраля в Таллинне предлагали более 1 300 съемных квартир, то теперь это число понизилось до 700, уменьшилось количество предложений и в других крупных городах. «Большую чистку» проделали беженцы из Украины, которых, однако, местные арендодатели начали избегать.
    Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что самый большой спрос на съемные квартиры наблюдается в столице: «Если смотреть на распределение военных беженцев по районам, то это абсолютно логично. Прежде всего, днем с огнем ищут квартиры в спальных районах, поскольку для людей, вынужденных срочно уезжать из своей страны, стоимость такого съемного жилья была более доступной».
    Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.Фото: Andres Haabu
    «Хотя в Эстонии украинцы никаких серьезных неприятностей не доставляют, многие арендодатели стали отказываться от предоставления размещения беженцам. В первые недели войны солидарность была гораздо выше, и люди, скорее ощущали гордость, если могли помочь нуждающимся. Теперь же ставится под сомнение как платежеспособность беженцев, так и их культурные различия, и даже на политическом уровне поведение и образ жизни приличных семей, спасшихся от бомбардировок», – считает он.
    «Основной закон в Эстонии выстроен таким образом, что собственник имущества свободен распоряжаться своим имуществом, и в свободном мире так и должно быть, но я все же призываю арендодателей вместо автоматического ответа «нет» углубиться в историю конкретных съемщиков, и не формировать предубеждения о них независимо от войны», – добавил Сооман.

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