62-й день войны в Украине: Энтони Блинкен в Киеве, Лавров считает ядерную войну реальной
Беженцы, покидающие город Баштанка, Николаевская область. Снимок сделан 7 апреля.Фото: Petros Giannakouris, AP Photo, Scanpix
Идет 62-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 26 апреля:
В ночь с 25 на 26 апреля российские войска обстреляли Николаев
(один человек погиб) и Луганскую область (17 обстрелов, есть повреждения домов), передает Украинская правда
. Идут бои в Лимане, два человека получили ранения в Марьинке, один - в Великой Новоселке (все - Донбасс).
Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об уничтожении 70 российских военных
(точное число погибших уточняется) и склада с боеприпасами в Большой Александровке. Этот посёлок оккупирован Россией, и ранее генштаб ВСУ заявлял, что российские войска потребовали от местного населения покинуть посёлок до 28 апреля (в противном случае будет принудительная эвакуация), сообщает
"Украинская правда".
Британская разведка предполагает, что захвачен город Кременная
(впрочем, уверенности в этом у разведки нет). По её данным, сейчас идут бои на юге Изюма, а российские войска будут пытаться окружить Славянск и Краматорск с севера и востока. Британцы также ожидают нападения на Запорожье с юга и утверждают, что украинская армия к нему готовится.
Белгород был обстрелян, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
. По его словам, два человека ранены, есть разрушения жилых домов.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал в интервью Первому Каналу
, что риск ядерной войны вполне реален.
"Сейчас, когда риски весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались. Опасность серьёзная, она реальная, её нельзя недооценивать", - сказал Лавров.
За всё время войны погибли 3818 жителей страны (в т.ч. 217 детей),
заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Интерфакс-Украина".
Более 4000, по ее словам, получили ранения. Это официальные данные прокуратуры, и Венедиктова убеждена, что реальные цифры ещё больше. Причина - в статистике не учтён Мариуполь, а также некоторые места в Киевской области, куда не может зайти прокуратура. По той же причине заниженными она считает официальные данные Организации Объединённых Наций (по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за всю войны погибли 2665 гражданских лиц и 3053 получили ранения).
Украина просит о финансовой поддержке, иначе стране грозит гуманитарная катастрофа
Зеленский встретился в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином 25 апреля, сообщает "Украинская правда"
. Президент Украины отметил, что предоставленная США оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд долларов является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности страны.
Как сообщает Washington Post
, министр финансов Украины Сергей Марченко находится сейчас в Вашингтоне, где общается с высокопоставленными чиновниками США. По словам Марченко, Украина нуждается в финансовой поддержке в размере пяти миллиардов долларов, два из которых, как он ожидает, могла бы приходить от Соединённых Штатов Америки. В противном случае стране грозит гуманитарная катастрофа от войны.
Фото: Пресс-служба президента Украины
В Приднестровье прогремело несколько взрывов у здания Министерства госбезопасности.
"Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым. Пострадавших нет", - говорится
в сообщении приднестровского МВД. Причина взрывов неизвестна. Украинская сторона считает, что это российская провокация. Совбез Приднестровья ввел «красный» уровень террористической опасности.
Аудиторские компании "большой четвёрки" по-прежнему работают с российскими компаниями
, пишет The Wall Street Journal
. По данным издания, Deloitte, Ernst&Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers по-прежнему работают с российскими клиентами (в том числе с госкомпаниями). Бывший поверенный Министерства финансов США по санкциям Чарли Стил предположил, что PricewaterhouseCoopers помогает россиянам обходить санкции. PwC это категорически отрицает и заявила, что находится в процессе "отделения" российской дочерней компании от остальных предприятий сети.
Военные потери
Министерство обороны России заявило об уничтожении за сутки 500 украинских военных
и десятков единиц военной техники.
По данным Министерства обороны России, за 61 день войны украинская армия потеряла 2576 танков и других бронированных машин, 269 зенитно-ракетных комплексов, 141 самолёт (более подробно можно посмотреть здесь
). Согласно оценке от 16 апреля, украинская армия, по версии российского ведомства, потеряла 23 367 человек личного состава.
По данным Министерства обороны Украины, за 61 день войны российская армия потеряла 22 100 человек личного состава, 918 танков, 2308 боевых бронированных машин, 416 артиллерийских систем, 69 средств ПВО, 184 самолёта, а также другие единицы военной техники (более подробно можно посмотреть здесь
).
По данным Министерства обороны Великобритании, украинская армия потеряла за всё время войны 15 000 человек личного составил, две тысячи единиц бронетехники, 530 танков, 530 бронетранспортёров, сообщает BBC
.
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