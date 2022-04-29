65-й день войны в Украине: ракетные удары по Киеву, погибла журналистка “Радио Свобода”, планируется эвакуация из “Азовстали”
По Киеву нанесены ракетные удары, один из них попал в жилой дом. Фото: Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациямФото: Scanpix
Идет 65-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 28 апреля:
Информации о серьёзных продвижениях на фронте нет, однако обстрелы продолжались, и есть погибшие.
Российские войска убили 5 человек и ранили 11
в Харьковской области, пишет
глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. За прошедшие сутки Харьков обстреливался 16 раз, однако в целом обстрелов в области на этой неделе было гораздо меньше, чем на прошлой.
По Киеву нанесены ракетные удары, погибла журналистка “Радио Свобода” Вера Гирич
. Всего пострадали 10 человек, четверо госпитализированы, пишет “Украинская правда”
.
Обстреляна “Азовсталь” в Мариуполе, один человек погиб
, есть раненые, пишет “Украинская правда”
. Также были обстрелы в Днепропетровской, Луганской, Сумской и Хмельницкой областях, информации о погибших нет.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня планируется операция по эвакуации людей, скрывающихся в здании завода “Азовсталь” в Мариуполе
. Детали неизвестны, пишет Reuters
. CNN утверждает
(со ссылкой на анонимный источник в разведке США), что россияне переправили часть войск из Мариуполя на запорожское направление.
Фото: Scanpix, Владимир Тарасов
100 тысячам жителей Мариуполя грозит опасность из-за антисанитарии
, пишет Городской совет Мариуполя
.
Совершён обмен пленными
, в результате которого 45 украинцев вернулись домой, пишет
вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
За всё время войны погибли 219 детей, 398 получили ранения
, пишет
Офис генерального прокурора Украины.
За всё время войны погибли 100 жителей Киева, ранены 435
, сообщает
мэр столицы Виталий Кличко.
За всё время войны российская армия потеряла 23 000 человек
, пишет Генштаб вооружённых сил Украины
.
Минобороны России заявило об уничтожении 112 военных объектов на территории Украины
, пишет “РИА Новости”
.
Т.н. “Штаб территориальной обороны ДНР” пишет
, что под контролем непризнанной т.н. “Донецкой народной республики” находятся 173 населённых пункта Украины
.
30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию
, утверждает
председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
"Они вывозят их в свои так называемые фильтрационные лагеря вблизи Мариуполя, разделяют на женщин с детьми и мужчин. После этого отбирают документы, удостоверяющие, что они граждане Украины", — сказал Кириленко.
Погиб охранник посольства США в Киеве
, присоединившийся к вооружённым силам Украины, пишет посольство
.
Российские солдаты оставили мины на сельскохозяйственных полях Украины
, пишет Wall Street Journal
. Это сделано с целью подрыва сельского хозяйства
страны, являющейся крупным мировым экспортёром.
Власти оккупированного Энергодара переехали в Запорожье
, пишет
глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
Российские военные украли в Запорожской области 61 тонну зерна
, пишет
прокуратура региона.
Школьных учителей
в Херсонской области пытаются заставить перейти на российскую программу
, пишет
первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
В ближайшие дни переговоры Путина и Зеленского не планируются
, сказал
советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью “Радио Свобода”.
Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины
. Эта программа, принятая во время Второй мировой войны, позволяющая одалживать или сдавать в аренду Украине военное оборудование, оплата за которое будет поступать значительно позже (по сути бесплатные поставки). Теперь законопроект должен подписать Джо Байден, после чего он вступит в силу, пишет Reuters
.
Спикер Палаты представителей Нэнси ПелосиФото: Род Лэмки, Scanpix
США подготовили пакет помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов
, сказал
президент Украины Владимир Зеленский.
Доходы России от продажи нефти, газа и угля выросли в два раза
с момента начала войны, пишет Guardian
. За два месяца Россия заработала на этом 62 миллиарда евро.
Польша передала Украине 200 танков
, сообщает Польское радио
.