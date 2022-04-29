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Ярослав Тавгень

29 апреля 2022 в 10:11 Поделиться:









65-й день войны в Украине: ракетные удары по Киеву, погибла журналистка “Радио Свобода”, планируется эвакуация из “Азовстали”

По Киеву нанесены ракетные удары, один из них попал в жилой дом. Фото: Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Фото: Scanpix

Идет 65-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 28 апреля:

Информации о серьёзных продвижениях на фронте нет, однако обстрелы продолжались, и есть погибшие.

убили 5 человек и ранили 11 в Харьковской области, Российские войскав Харьковской области, пишет глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. За прошедшие сутки Харьков обстреливался 16 раз, однако в целом обстрелов в области на этой неделе было гораздо меньше, чем на прошлой.

По Киеву нанесены ракетные удары, погибла журналистка “Радио Свобода” Вера Гирич. Всего пострадали 10 человек, четверо госпитализированы, пишет . Всего пострадали 10 человек, четверо госпитализированы, пишет “Украинская правда”

Обстреляна “Азовсталь” в Мариуполе, один человек погиб, есть раненые, пишет , есть раненые, пишет “Украинская правда” . Также были обстрелы в Днепропетровской, Луганской, Сумской и Хмельницкой областях, информации о погибших нет.

сегодня планируется операция по эвакуации людей, скрывающихся в здании завода “Азовсталь” в Мариуполе. Детали неизвестны, По словам президента Украины Владимира Зеленского,. Детали неизвестны, пишет Reuters CNN утверждает (со ссылкой на анонимный источник в разведке США), что россияне переправили часть войск из Мариуполя на запорожское направление.

Фото: Scanpix, Владимир Тарасов

100 тысячам жителей Мариуполя грозит опасность из-за антисанитарии, пишет , пишет Городской совет Мариуполя

Совершён обмен пленными, в результате которого 45 украинцев вернулись домой, , в результате которого 45 украинцев вернулись домой, пишет вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

За всё время войны погибли 219 детей, 398 получили ранения, пишет Офис генерального прокурора Украины.

погибли 100 жителей Киева, ранены 435, За всё время войны сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

российская армия потеряла 23 000 человек, пишет Генштаб вооружённых сил Украины. За всё время войны

уничтожении 112 военных объектов на территории Украины, пишет “РИА Новости”. Минобороны России заявило об

173 населённых пункта Украины. Т.н. “Штаб территориальной обороны ДНР” пишет , что под контролем непризнанной т.н. “Донецкой народной республики” находятся

30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию, утверждает председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Они вывозят их в свои так называемые фильтрационные лагеря вблизи Мариуполя, разделяют на женщин с детьми и мужчин. После этого отбирают документы, удостоверяющие, что они граждане Украины", — сказал Кириленко.

Погиб охранник посольства США в Киеве, присоединившийся к вооружённым силам Украины, пишет , присоединившийся к вооружённым силам Украины, пишет посольство

оставили мины на сельскохозяйственных полях Украины, пишет подрыва сельского хозяйства страны, являющейся крупным мировым экспортёром. Российские солдаты, пишет Wall Street Journal . Это сделано с цельюстраны, являющейся крупным мировым экспортёром.

оккупированного Энергодара переехали в Запорожье, Власти пишет глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

Российские военные украли в Запорожской области 61 тонну зерна, пишет прокуратура региона.

Школьных учителей в Херсонской области пытаются заставить перейти на российскую программу, в Херсонской области пишет первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

В ближайшие дни переговоры Путина и Зеленского не планируются, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью “Радио Свобода”.

закон о ленд-лизе для Украины. Эта программа, принятая во время Второй мировой войны, позволяющая одалживать или сдавать в аренду Украине военное оборудование, оплата за которое будет поступать значительно позже (по сути бесплатные поставки). Теперь законопроект должен подписать Джо Байден, после чего он вступит в силу, Палата представителей США приняла. Эта программа, принятая во время Второй мировой войны, позволяющая одалживать или сдавать в аренду Украине военное оборудование, оплата за которое будет поступать значительно позже (по сути бесплатные поставки). Теперь законопроект должен подписать Джо Байден, после чего он вступит в силу, пишет Reuters

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси Фото: Род Лэмки, Scanpix

США подготовили пакет помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Доходы России от продажи нефти, газа и угля выросли в два раза с момента начала войны, с момента начала войны, пишет Guardian . За два месяца Россия заработала на этом 62 миллиарда евро.