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    65-й день войны в Украине: ракетные удары по Киеву, погибла журналистка “Радио Свобода”, планируется эвакуация из “Азовстали”

    По Киеву нанесены ракетные удары, один из них попал в жилой дом. Фото: Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациямФото: Scanpix

    Идет 65-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 28 апреля:

    Информации о серьёзных продвижениях на фронте нет, однако обстрелы продолжались, и есть погибшие.
    Российские войска убили 5 человек и ранили 11 в Харьковской области, пишет глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. За прошедшие сутки Харьков обстреливался 16 раз, однако в целом обстрелов в области на этой неделе было гораздо меньше, чем на прошлой.
    По Киеву нанесены ракетные удары, погибла журналистка “Радио Свобода” Вера Гирич. Всего пострадали 10 человек, четверо госпитализированы, пишет “Украинская правда”.
    Обстреляна “Азовсталь” в Мариуполе, один человек погиб, есть раненые, пишет “Украинская правда”. Также были обстрелы в Днепропетровской, Луганской, Сумской и Хмельницкой областях, информации о погибших нет.
    По словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня планируется операция по эвакуации людей, скрывающихся в здании завода “Азовсталь” в Мариуполе. Детали неизвестны, пишет Reuters. CNN утверждает (со ссылкой на анонимный источник в разведке США), что россияне переправили часть войск из Мариуполя на запорожское направление.
    Фото: Scanpix, Владимир Тарасов
    100 тысячам жителей Мариуполя грозит опасность из-за антисанитарии, пишет Городской совет Мариуполя.
    Совершён обмен пленными, в результате которого 45 украинцев вернулись домой, пишет вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
    За всё время войны погибли 219 детей, 398 получили ранения, пишет Офис генерального прокурора Украины.
    За всё время войны погибли 100 жителей Киева, ранены 435, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
    За всё время войны российская армия потеряла 23 000 человек, пишет Генштаб вооружённых сил Украины.
    Минобороны России заявило об уничтожении 112 военных объектов на территории Украины, пишет “РИА Новости”.
    Т.н. “Штаб территориальной обороны ДНР” пишет, что под контролем непризнанной т.н. “Донецкой народной республики” находятся 173 населённых пункта Украины.
    30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию, утверждает председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
    "Они вывозят их в свои так называемые фильтрационные лагеря вблизи Мариуполя, разделяют на женщин с детьми и мужчин. После этого отбирают документы, удостоверяющие, что они граждане Украины", — сказал Кириленко.
    Погиб охранник посольства США в Киеве, присоединившийся к вооружённым силам Украины, пишет посольство.
    Российские солдаты оставили мины на сельскохозяйственных полях Украины, пишет Wall Street Journal. Это сделано с целью подрыва сельского хозяйства страны, являющейся крупным мировым экспортёром.
    Власти оккупированного Энергодара переехали в Запорожье, пишет глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
    Российские военные украли в Запорожской области 61 тонну зерна, пишет прокуратура региона.
    Школьных учителей в Херсонской области пытаются заставить перейти на российскую программу, пишет первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
    В ближайшие дни переговоры Путина и Зеленского не планируются, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью “Радио Свобода”.
    Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины. Эта программа, принятая во время Второй мировой войны, позволяющая одалживать или сдавать в аренду Украине военное оборудование, оплата за которое будет поступать значительно позже (по сути бесплатные поставки). Теперь законопроект должен подписать Джо Байден, после чего он вступит в силу, пишет Reuters.
    Спикер Палаты представителей Нэнси ПелосиФото: Род Лэмки, Scanpix
    США подготовили пакет помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
    Доходы России от продажи нефти, газа и угля выросли в два раза с момента начала войны, пишет Guardian. За два месяца Россия заработала на этом 62 миллиарда евро.
    Польша передала Украине 200 танков, сообщает Польское радио.
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