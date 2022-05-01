67-й день войны в Украине: Россию обвинили в попытке сбить пассажирский самолёт, в Херсоне отключен интернет, Анджелина Джоли в Украине
По словам Генштаба вооружённых сил Украины, Россия пытается создать благоприятные условия для нападения на Николаев (на фото) и Кривой РогФото: Винченцо Чиркоста, Scanpix
Идет 67-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к 1 мая 15:00.
На большей части территории Украины прошедшая ночь прошла спокойно
. Были единичные обстрелы и разовые попадания артиллерийских снарядов, но погибших и раненых нет, пишет “Украинская правда”
.
Совсем иная ситуация в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В них продолжаются обстрелы, идут бои, есть погибшие и раненые.
Один человек погиб и девять получили ранения (все - гражданские) в Донецкой области, где ведутся бои.
Один человек погиб, один получил ранения в Луганской области, которая обстреливалась из артиллерии 19 раз.
Один человек пострадал в Харьковской области. По словам местных властей, обстрелы региона продолжаются, несмотря на то, что стали более интенсивными. Планируется ужесточить коммендантский час, который в Харьковской области наступает ночью.
В Херсонской
и части Запорожской
областях отключены интернет и мобильная связь
. ТАСС
утверждает, что это сделала Украина, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
обвинила в этом Россию. Министр цифровой транформации Михаил Фёдоров заявил
, что сейчас ведутся работы по возобновлению связи, и она "обязательно будет восстановлена".
По словам Генштаба вооружённых сил Украины
, Россия пытается создать благоприятные условия для наступления на Кривой Рог и Николаев
.
Украина нанесла новые удары по острову Змеиный, несколько единиц оборудования и военной техники, заявило Оперативное командование “Юг”
.
Состоялся обмен пленными: семь украинских военных и семь гражданских
возвращаются домой, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук
.
За всё время войны погибли 219 детей и ранены 404
, пишет Офис генпрокурора Украины
. По сравнению с прошлыми данными, число погибших детей не изменилось, но выросло число раненых.
В воскресенье состоится попытка эвакуировать жителей Мариуполя
, сообщил городской совет
.
Россия планировала сбить пассажирский самолёт и обвинить в этом Украину
, утверждает Служба безопасности Украины
. По её словам, спецслужбы нейтрализовали российскую диверсионно-разведывательную группу, которая планировала сбить пассажирский самолёт над территорией России или Беларуси и обвинить в этом Украину.
В Приднестровье напечатали тираж газеты
от 2 мая (т.е. завтра), где опубликован призыв к Путину привлечь вооружённые силы непризнанной республики к военным действиям на территории Украины, пишет Главное управление разведки Украины
. По мнению управления, это сделано, чтобы “легализовать” наступление российских военных с территории Приднестровья.
В Киев
приехала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
, сообщил президент Украины Владимир Зеленский
.
Во Львов
с гуманитарной миссией приехала актриса Анджелина Джоли
, пишет “Украинская правда”
.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать активы бизнесменов из “недружественных стран”
, в список которых входят Латвия, Литва, Польша и США
. Эту меру он предлагает в ответ на инициативу Палаты представителей США, попросившей Байдена продать замороженные активы российских олигархов и использовать вырученные деньги на помощь Украине.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!