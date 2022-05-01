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Ярослав Тавгень

1 мая 2022 в 12:10 Поделиться:









67-й день войны в Украине: Россию обвинили в попытке сбить пассажирский самолёт, в Херсоне отключен интернет, Анджелина Джоли в Украине

По словам Генштаба вооружённых сил Украины, Россия пытается создать благоприятные условия для нападения на Николаев (на фото) и Кривой Рог Фото: Винченцо Чиркоста, Scanpix

Идет 67-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к 1 мая 15:00.

На большей части территории Украины прошедшая ночь прошла спокойно. Были единичные обстрелы и разовые попадания артиллерийских снарядов, но погибших и раненых нет, пишет . Были единичные обстрелы и разовые попадания артиллерийских снарядов, но погибших и раненых нет, пишет “Украинская правда”

Совсем иная ситуация в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В них продолжаются обстрелы, идут бои, есть погибшие и раненые.

Один человек погиб и девять получили ранения (все - гражданские) в Донецкой области, где ведутся бои.

Один человек погиб, один получил ранения в Луганской области, которая обстреливалась из артиллерии 19 раз.

Один человек пострадал в Харьковской области. По словам местных властей, обстрелы региона продолжаются, несмотря на то, что стали более интенсивными. Планируется ужесточить коммендантский час, который в Харьковской области наступает ночью.

наступления на Кривой Рог и Николаев. По словам Генштаба вооружённых сил Украины , Россия пытается создать благоприятные условия для

Украина нанесла новые удары по острову Змеиный, несколько единиц оборудования и военной техники, заявило Оперативное командование “Юг”

Состоялся обмен пленными: семь украинских военных и семь гражданских возвращаются домой, сообщила вице-премьер-министр Украины возвращаются домой, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук

погибли 219 детей и ранены 404, пишет За всё время войны, пишет Офис генпрокурора Украины . По сравнению с прошлыми данными, число погибших детей не изменилось, но выросло число раненых.

эвакуировать жителей Мариуполя, сообщил В воскресенье состоится попытка, сообщил городской совет

Россия планировала сбить пассажирский самолёт и обвинить в этом Украину, утверждает , утверждает Служба безопасности Украины . По её словам, спецслужбы нейтрализовали российскую диверсионно-разведывательную группу, которая планировала сбить пассажирский самолёт над территорией России или Беларуси и обвинить в этом Украину.

В Приднестровье напечатали тираж газеты от 2 мая (т.е. завтра), где опубликован призыв к Путину привлечь вооружённые силы непризнанной республики к военным действиям на территории Украины, пишет Главное управление разведки Украины . По мнению управления, это сделано, чтобы “легализовать” наступление российских военных с территории Приднестровья.

Киев приехала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщил приехала, сообщил президент Украины Владимир Зеленский

Львов с гуманитарной миссией приехала актриса Анджелина Джоли, пишет Вос гуманитарной миссией приехала актриса, пишет “Украинская правда”

Фото: Scanpix