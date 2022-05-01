  • Поделиться:

    67-й день войны в Украине: Россию обвинили в попытке сбить пассажирский самолёт, в Херсоне отключен интернет, Анджелина Джоли в Украине

    По словам Генштаба вооружённых сил Украины, Россия пытается создать благоприятные условия для нападения на Николаев (на фото) и Кривой РогФото: Винченцо Чиркоста, Scanpix

    Идет 67-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к 1 мая 15:00.

    На большей части территории Украины прошедшая ночь прошла спокойно. Были единичные обстрелы и разовые попадания артиллерийских снарядов, но погибших и раненых нет, пишет “Украинская правда”.
    Совсем иная ситуация в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В них продолжаются обстрелы, идут бои, есть погибшие и раненые.
    Один человек погиб и девять получили ранения (все - гражданские) в Донецкой области, где ведутся бои.
    Один человек погиб, один получил ранения в Луганской области, которая обстреливалась из артиллерии 19 раз.
    Один человек пострадал в Харьковской области. По словам местных властей, обстрелы региона продолжаются, несмотря на то, что стали более интенсивными. Планируется ужесточить коммендантский час, который в Харьковской области наступает ночью.
    В Херсонской и части Запорожской областях отключены интернет и мобильная связь. ТАСС утверждает, что это сделала Украина, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обвинила в этом Россию. Министр цифровой транформации Михаил Фёдоров заявил, что сейчас ведутся работы по возобновлению связи, и она "обязательно будет восстановлена".
    По словам Генштаба вооружённых сил Украины, Россия пытается создать благоприятные условия для наступления на Кривой Рог и Николаев.
    Украина нанесла новые удары по острову Змеиный, несколько единиц оборудования и военной техники, заявило Оперативное командование “Юг”.
    Состоялся обмен пленными: семь украинских военных и семь гражданских возвращаются домой, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
    За всё время войны погибли 219 детей и ранены 404, пишет Офис генпрокурора Украины . По сравнению с прошлыми данными, число погибших детей не изменилось, но выросло число раненых.
    В воскресенье состоится попытка эвакуировать жителей Мариуполя, сообщил городской совет.
    Россия планировала сбить пассажирский самолёт и обвинить в этом Украину, утверждает Служба безопасности Украины. По её словам, спецслужбы нейтрализовали российскую диверсионно-разведывательную группу, которая планировала сбить пассажирский самолёт над территорией России или Беларуси и обвинить в этом Украину.
    В Приднестровье напечатали тираж газеты от 2 мая (т.е. завтра), где опубликован призыв к Путину привлечь вооружённые силы непризнанной республики к военным действиям на территории Украины, пишет Главное управление разведки Украины. По мнению управления, это сделано, чтобы “легализовать” наступление российских военных с территории Приднестровья.
    В Киев приехала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
    Во Львов с гуманитарной миссией приехала актриса Анджелина Джоли, пишет “Украинская правда”.
    Фото: Scanpix
    Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать активы бизнесменов из “недружественных стран”, в список которых входят Латвия, Литва, Польша и США. Эту меру он предлагает в ответ на инициативу Палаты представителей США, попросившей Байдена продать замороженные активы российских олигархов и использовать вырученные деньги на помощь Украине.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Германия поддержала эмбарго на российскую нефть, но запрет ввести не так просто
Квартиры подорожали
Вкус биржи: как потерять 20 миллиардов за два дня
Влияние санкций
В преддверии новых санкций Россия увеличила поставки нефти в эстонские порты
В то время как ЕС готовится к введению шестого пакета санкций в отношении России, в эстонские порты продолжают поступать российская нефть и нефтепродукты. В некоторых случаях объемы их поставок в апреле даже превышали мартовские.
В то время как ЕС готовится к введению шестого пакета санкций в отношении России, в эстонские порты продолжают поступать российская нефть и нефтепродукты. В некоторых случаях объемы их поставок в апреле даже превышали мартовские.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вице-президент ЕЦБ: повышение ставки в июле маловероятно
Вице-президент Европейского центрального банка Луи де Гиндос заявил, что повышение учётной ставки в июле возможно, но маловероятно.
Вице-президент Европейского центрального банка Луи де Гиндос заявил, что повышение учётной ставки в июле возможно, но маловероятно.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Михкель Нестор: деньги всё не заканчиваются?
Несмотря на быструю инфляцию, ситуация в эстонской экономике, похоже, за последнее время изменилась не сильно: людям хватает денег как для увеличения потребления, так и для сбережений, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Как же события будут развиваться дальше?
Несмотря на быструю инфляцию, ситуация в эстонской экономике, похоже, за последнее время изменилась не сильно: людям хватает денег как для увеличения потребления, так и для сбережений, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Как же события будут развиваться дальше?
Все мнения
Эпицентр
Закрыто! Крупный терминал в порту Мууга остановил работу из-за санкций Ожидаются большие сокращения
Компания DBT приняла последний вагон с удобрениями из России в конце апреля. После этого в одном из крупнейших терминалов порта Мууга повисла тишина.
Компания DBT приняла последний вагон с удобрениями из России в конце апреля. После этого в одном из крупнейших терминалов порта Мууга повисла тишина.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как потерять 20 миллиардов за два дня
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение