Новости

dv.ee

1 мая 2022 в 11:07 Поделиться:









Спикер Госдумы предложил конфисковать активы бизнесменов из "недружественных стран".

Фото: Scanpix

В качестве примера "недружественных стран" он назвал Латвию, Литву, Польшу и США.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин предложил конфисковать активы бизнесменов из т.н. "недружественных стран". Он считает это подходящим ответом на инициативу Палаты представителей США, которая призвала президента Байдена продать замороженные активы российских олигархов и передать вырученные деньги на помощь Украине.

"Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам", - написал Володин в своём Телеграм-канале.

По мнению Володина, данный законопроект не нанесёт вреда российской экономике, поскольку "изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан" не работали на её развитие, а замороженные золото-валютные резервы рано или поздно будут разблокированы.

Несмотря на это, он предложил ввести контрмеру.

"Нам есть, чем ответить", - пишет Володин. - "Сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнёров, которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права.

Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством. В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны".