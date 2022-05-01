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Ярослав Тавгень

1 мая 2022 в 15:14 Поделиться:









Зеленский: началась эвакуация из "Азовстали"

Фото: Scanpix, Сергей Супинский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началась эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Первая группа приблизительно в 100 человек уже едет на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожской области!", - написал Зеленский в твиттере

"Спасибо нашей команде! Сейчас они совместно с ООН работают над эвакуацией мирных жителей с территории завода", - добавил он.

"Азовсталь" - завод на территории которого скрываются более 1000 защитников Мариуполя и гражданских лиц. Он не находится под контролем российских войск.