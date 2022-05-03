69-й день войны в Украине: CNN: Россия 9 мая может объявить войну Украине с целью всеобщей мобилизации, Путин издал указ о контрсанкциях, начался штурм “Азовстали”
Россияне пытаются штурмовать завод "Азовсталь", утверждает полк АзовФото: Александр Ермоченко
Идет 69-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к 15:00 3 мая.
Продолжаются обстрелы нескольких регионов Украины, есть погибшие и раненые.
Девять человек погибли в Донецкой области
в результате бомбардировки российской авиации, пишет глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
.
Два человека погибли в результате обстрела Запорожской области
, пишет пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев
.
Один человек погиб, трое ранены в результате обстрела Харькова
, пишет глава Харьковской областной государственной адмиристрации Олег Синегубов
.
Россия начала штурм “Азовстали”
(завода в Мариуполе, на территории которого скрываются более 1000 человек), сказал “Украинской правде” заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар
. Ночью завод обстреливался, погибли два человека
.
Российские войска штурмуют и обстреливают Луганскую область практически круглосуточно
, пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
. Информации о погибших и раненых нет.
Представители непризнанных республик обвинили Украину в артобстреле Донецкой и Луганской областей
, пишет “РИА Новости”
. Информации о погибших и раненых нет.
Российские войска уничтожили в Луганской области элеваторный комплекс, который мог хранить 30 тонн зерна. По мнению главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, цель этих действий - голодомор.
Министерство обороны России сообщило
об уничтожении военных объектов на территории Украины
.
Россия вывезла из Украины более миллиона человек, 196 тысяч из которых - дети
, передаёт "Интерфакс"
слова
начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.
Вооружённые силы Украины уничтожили за всё время войны 24 000 российских солдатов, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины
.
В Черниговской области в целях безопасности запрещается продажа алкоголя
, пишет глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус
.
Россия перенаправила интернет-трафик Херсонской области
через свои серверы, пишет “Украинская правда”
.
Владимир Путин издал указ
, запрещающий государственным и частным лицам Российской Федерации совершать сделки, исполнять обязательства, переводить деньги и экспортировать сырьё лицам
, находящимся под российскими санкциями
. Список подсанкционных лиц ещё не опубликован.
Россия может объявить войну Украине 9 мая
, чтобы иметь возможность объявить всеобщую мобилизацию, пишет CNN
со ссылкой на анонимные источники из американских чиновников. Такого шага ожидает от РФ и Министр обороны Великобритании.
Подготовка к параду 9 маяФото: Виктор Берёзкин, Scanpix
Великобритания окажет Украине военную помощь
в размере 300 миллионов фунтов стерлига, пишет Reuters
.
Два немецких истребителя поднялись в воздух
из-за самолёта-разведчика РФ над Балтийским морем
, пишет “Европейская правда”
.
Сергей Лавров обвинил президента Латвии в том, что тот “прикрывает реабилитацию “Ваффен СС”
в своей стране, пишет МИД России
. Он также обвинил Израиль в “поддержке неонацистского режима в Киеве”.
“Орбан сказал мне, что россияне планируют закончить войну к 9 мая
”, - сказал Папа Римский в интервью Corriere Della Sera
.