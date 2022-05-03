69-й день войны в Украине: CNN: Россия 9 мая может объявить войну Украине с целью всеобщей мобилизации, Путин издал указ о контрсанкциях, начался штурм “Азовстали”

Пандемия перечеркнула успех экспедиторской компании. "Все не так безнадежно. Поборемся"

Экспедиторская фирма Mep Trans, действующая на эстонском рынке более 30 лет, в последние годы росла на зависть европейским конкурентам. Однако коронакризис резко оборвал бизнес.

Экспедиторская фирма Mep Trans, действующая на эстонском рынке более 30 лет, в последние годы росла на зависть европейским конкурентам. Однако коронакризис резко оборвал бизнес.