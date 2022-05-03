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    69-й день войны в Украине: CNN: Россия 9 мая может объявить войну Украине с целью всеобщей мобилизации, Путин издал указ о контрсанкциях, начался штурм “Азовстали”

    Россияне пытаются штурмовать завод "Азовсталь", утверждает полк АзовФото: Александр Ермоченко

    Идет 69-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к 15:00 3 мая.

    Продолжаются обстрелы нескольких регионов Украины, есть погибшие и раненые.
    Девять человек погибли в Донецкой области в результате бомбардировки российской авиации, пишет глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
    Два человека погибли в результате обстрела Запорожской области, пишет пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.
    Один человек погиб, трое ранены в результате обстрела Харькова, пишет глава Харьковской областной государственной адмиристрации Олег Синегубов.
    Россия начала штурм “Азовстали” (завода в Мариуполе, на территории которого скрываются более 1000 человек), сказал “Украинской правде” заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар. Ночью завод обстреливался, погибли два человека.
    Российские войска штурмуют и обстреливают Луганскую область практически круглосуточно, пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Информации о погибших и раненых нет.
    Представители непризнанных республик обвинили Украину в артобстреле Донецкой и Луганской областей, пишет “РИА Новости”. Информации о погибших и раненых нет.
    Российские войска уничтожили в Луганской области элеваторный комплекс, который мог хранить 30 тонн зерна. По мнению главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, цель этих действий - голодомор.
    Министерство обороны России сообщило об уничтожении военных объектов на территории Украины.
    Россия вывезла из Украины более миллиона человек, 196 тысяч из которых - дети, передаёт "Интерфакс" слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.
    Вооружённые силы Украины уничтожили за всё время войны 24 000 российских солдатов, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины.
    В Черниговской области в целях безопасности запрещается продажа алкоголя, пишет глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
    Россия перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свои серверы, пишет “Украинская правда”.
    Владимир Путин издал указ, запрещающий государственным и частным лицам Российской Федерации совершать сделки, исполнять обязательства, переводить деньги и экспортировать сырьё лицам, находящимся под российскими санкциями. Список подсанкционных лиц ещё не опубликован.
    Россия может объявить войну Украине 9 мая, чтобы иметь возможность объявить всеобщую мобилизацию, пишет CNN со ссылкой на анонимные источники из американских чиновников. Такого шага ожидает от РФ и Министр обороны Великобритании.
    Подготовка к параду 9 маяФото: Виктор Берёзкин, Scanpix
    Великобритания окажет Украине военную помощь в размере 300 миллионов фунтов стерлига, пишет Reuters.
    Два немецких истребителя поднялись в воздух из-за самолёта-разведчика РФ над Балтийским морем, пишет “Европейская правда”.
    Сергей Лавров обвинил президента Латвии в том, что тот “прикрывает реабилитацию “Ваффен СС” в своей стране, пишет МИД России. Он также обвинил Израиль в “поддержке неонацистского режима в Киеве”.
    “Орбан сказал мне, что россияне планируют закончить войну к 9 мая”, - сказал Папа Римский в интервью Corriere Della Sera.
    Фото: Scanpix
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