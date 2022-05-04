Прибыль Eesti Post в 2021 году составила 14 млн евро
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
Несмотря на то, что оказание универсальной почтовой услуги в прошлом году принесло Eesti Post убыток в почти два миллиона евро, чистая прибыль концерна в 2021 году составила 13,8 млн евро. Об этом говорится в годовом отчете предприятия, пишет ERR.
Оборот Eesti Post в прошлом году составил 149,1 млн евро, из которых 53% пришлось на услуги по доставке посылок и 18% - на почтовые услуги.
В 2021 году Eesti Post выплатила дивиденды в размере 2,4 миллиона евро, к которым добавилось 0,3 млн евро подоходного налога. В 2020 году дивиденды не выплачивались.
Количество сотрудников концерна увеличилось за год до 2 408 человек по сравнению с 2 293 годом ранее. Из затрат в 2021 году больше всего выросли затраты на рабочую силу – на 16% до 7,1 млн евро. В отчете компании отмечается, что рост затрат связан в первую очередь с повышением заработной платы.
Оборот от предоставления посылочных услуг вырос на 22% до 78,5 млн евро. Больше всего выросли доходы, связанные с посылочными автоматами – с 35,2 млн евро в 2020 году до 47,8 млн евро в 2021 году.
Доход от продаж почтовых услуг в прошлом году составил 27,1 миллиона евро и уменьшился почти на четыре процента по сравнению с предыдущим годом.
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