  • Поделиться:

    Прибыль Eesti Post в 2021 году составила 14 млн евро

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Несмотря на то, что оказание универсальной почтовой услуги в прошлом году принесло Eesti Post убыток в почти два миллиона евро, чистая прибыль концерна в 2021 году составила 13,8 млн евро. Об этом говорится в годовом отчете предприятия, пишет ERR.

    Читайте также
    19 апреля 2022
    Из-за войны закрывается совместное с китайцами предприятие Omniva
    Оборот Eesti Post в прошлом году составил 149,1 млн евро, из которых 53% пришлось на услуги по доставке посылок и 18% - на почтовые услуги.
    В 2021 году Eesti Post выплатила дивиденды в размере 2,4 миллиона евро, к которым добавилось 0,3 млн евро подоходного налога. В 2020 году дивиденды не выплачивались.
    Количество сотрудников концерна увеличилось за год до 2 408 человек по сравнению с 2 293 годом ранее. Из затрат в 2021 году больше всего выросли затраты на рабочую силу – на 16% до 7,1 млн евро. В отчете компании отмечается, что рост затрат связан в первую очередь с повышением заработной платы.
    Оборот от предоставления посылочных услуг вырос на 22% до 78,5 млн евро. Больше всего выросли доходы, связанные с посылочными автоматами – с 35,2 млн евро в 2020 году до 47,8 млн евро в 2021 году.
    Доход от продаж почтовых услуг в прошлом году составил 27,1 миллиона евро и уменьшился почти на четыре процента по сравнению с предыдущим годом.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Русские книги в Эстонии - уже дефицит
Конец праздника на Таллиннской бирже: интерес к акциям Bercman оказался скудным
Наталья Вийльманн: уже сейчас надо готовиться к зиме
Влияние санкций
Финский концерн Fortum списал более 2 млрд евро, связанных с российским бизнесом
Государственная энергокомпания Финляндии Fortum в своей отчетности за первый квартал произведет доналоговые списания в размере около 2,1 млрд евро, связанные с ее российским бизнесом.
Государственная энергокомпания Финляндии Fortum в своей отчетности за первый квартал произведет доналоговые списания в размере около 2,1 млрд евро, связанные с ее российским бизнесом.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
SEB отменил плату за подписку и торговлю балтийскими акциями в интернет-банке
Банк SEB изменил прейскурант услуг для инвесторов: как частные, так и корпоративные клиенты теперь могут бесплатно подписаться на ценные бумаги и торговать в интернет-банке акциями предприятий, представленных на Балтийской бирже.
Банк SEB изменил прейскурант услуг для инвесторов: как частные, так и корпоративные клиенты теперь могут бесплатно подписаться на ценные бумаги и торговать в интернет-банке акциями предприятий, представленных на Балтийской бирже.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Военный блог Райво Варе: теперь мы почувствуем ветер перемен
Конгресс США готовится утвердить пакет военной и экономической помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов. «Это еще не все», - пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Конгресс США готовится утвердить пакет военной и экономической помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов. «Это еще не все», - пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Все мнения
Эпицентр
Документы, жилье, работа: как украинские беженки и их семьи обживаются в Таллинне
На сегодня Эстония приняла уже почти 35 000 украинских беженцев. Это больше, чем Франция, Великобритания или Финляндия, примерно столько же приняла Швеция. Большинство вынужденных переселенцев – женщины и дети. С теми, кто бежал от ужасов вторжения, а теперь пытается устроиться на работу и снять жилье на новом месте, побеседовала для ДВ Мирослава Кононенко.
На сегодня Эстония приняла уже почти 35 000 украинских беженцев. Это больше, чем Франция, Великобритания или Финляндия, примерно столько же приняла Швеция. Большинство вынужденных переселенцев – женщины и дети. С теми, кто бежал от ужасов вторжения, а теперь пытается устроиться на работу и снять жилье на новом месте, побеседовала для ДВ Мирослава Кононенко.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как потерять 20 миллиардов за два дня
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение