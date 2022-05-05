71-й день войны в Украине: Украина взяла под контроль несколько населённых пунктов, россияне прорвались на «Азовсталь», мобильное приложение «Русский корабль иди нах@й»
25 человек получили ранения в результате обстрела Краматорска. Фото: Scanpix
Идёт 71-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 5 мая.
Вооружённые силы Украины взяли под контроль несколько населённых пунктов близ Николаевской и Херсонской областей
, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины
.
Россияне прорвались на “Азовсталь”
, вторые сутки идут ожесточённые бои, сообщают “Украинская правда”
и полк “Азов”.
Россия объявила о гуманитарном коридоре для гражданских лиц, скрывающихся в “Азовстали”.
По словам Министерства обороны России
, этот коридор будет действовать 5, 6 и 7 мая, и в эти дни российские войска на месте прекращают любые боевые действия.
Пять человек погибли в результате обстрела Луганской области
, сообщает
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Один человек погиб, один ребёнок получил ранения в результате обстрела Харьковской области
, передаёт “Украинская правда”
.
Погибла женщина в результате обстрела жилого дома в Запорожской области
, пишет
Запорожская областная войсковая администрация.
В результате российских обстрелов погиб украинский журналист Александр Махов
, сообщает телеканал “Украина 24”
.
Двадцать пять человек получили ранения в результате российского ракетного удара по Краматорску (Донецкая область)
, пишет городской глава Александр Гончаренко
.
Несколько человек получили ранения в результате обстрела Николаевской области
, пишет
глава Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким.
Трое человек подорвались на противотанковой мине в Киевской области
, один из них получил ранения, сообщает
начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Российские войска обстреляли центр города Днепр
, сообщает
мэр Борис Филатов.
Украинские войска обстреливали Белгородскую область,
передаёт "РИА Новости"
слова губернатора области Вячеслава Гладкова. Пострадавших нет.
За всё время войны российские войска 24 700 человек
, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины. Генштаб разработал мобильное приложение «Русский корабль иди нах@й»
, в котором публикует свежие данные о потерях российской армии.
За всё время войны в Украине погиб 221 ребёнок, 408 получили ранения
, сообщает Офис генерального прокурора Украины
.
Российская армия изменила стратегию в Запорожской области
, пишет Запорожская войсковая администрация
. Если раньше россияне пытались взять количеством, то теперь они действуют по более осторожно и по ситуации, изучая тактику украинской армии.
Из Мариуполя эвакуировано 344 человека
, пишет вице-премьер Украины Ирина Верещук
. “Не было дня, чтобы я этим не занимался”, - прокомментировал
организацию эвакуации президент Украины Владимир Зеленский.
Разведка США даёт Украине информацию, помогающую уничтожать российских генералов
, пишет New York Times
.
Россия восстановила железнодорожное сообщение между Херсонской областью и Крымом
, передаёт “РИА Новости”
слова т.н. “советника главы Крыма” Олега Крючкова. Транспортное сообщение (за исключением легковых автомобилей) между Крымом и другими регионами Украины было прекращено в 2014 году после аннексии полуострова Россией.
Россияне держат в т.н. “фильтрационной тюрьме” две тысячи жителей Мариуполя
(мужчин), которых хотят переодеть в форму вооружённых сил Украины
, чтобы провести “парад пленных”
передаёт “Украинская правда”
слова советника мэра Мариуполя Петра Андрюшенко.
Российские войска запретили руководителям Запорожской атомной электростанции покидать город
, пишет Запорожская военная администрация
.
В Херсонской области заблокируют Facebook и Instagram
, пишет РБК
.
Фото: Дадо Рувич, Scanpix
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни всеобщей мобилизации ни объявления войны Украине 9 мая не будет.
“Это неправда. Это чушь”, - передаёт его слова портал Meduza
.
В Испании задержан блогер Анатолий Шарий
, которого Украина подозревает в государственной измене, пишет Служба безопасности Украины
.
Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины
на 12 месяцев, пишет “Европейская правда”
со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Великобритания выделит 45 миллионов фунтов стерлинга
благотворительным организациям и агентствам ООН, работающим в поддержку пострадавших от войны, пишет Sky News
.
Каждый третий украинский беженец в Литве нашёл работу
, сообщает LRT
. В среднем работающие в Литве украинцы зарабатывают 900 евро в месяц
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