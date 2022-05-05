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    71-й день войны в Украине: Украина взяла под контроль несколько населённых пунктов, россияне прорвались на «Азовсталь», мобильное приложение «Русский корабль иди нах@й»

    25 человек получили ранения в результате обстрела Краматорска. Фото: Scanpix

    Идёт 71-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 5 мая.

    Вооружённые силы Украины взяли под контроль несколько населённых пунктов близ Николаевской и Херсонской областей, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины.
    Россияне прорвались на “Азовсталь”, вторые сутки идут ожесточённые бои, сообщают “Украинская правда” и полк “Азов”.
    Россия объявила о гуманитарном коридоре для гражданских лиц, скрывающихся в “Азовстали”. По словам Министерства обороны России, этот коридор будет действовать 5, 6 и 7 мая, и в эти дни российские войска на месте прекращают любые боевые действия.
    Пять человек погибли в результате обстрела Луганской области, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    Один человек погиб, один ребёнок получил ранения в результате обстрела Харьковской области, передаёт “Украинская правда”.
    Погибла женщина в результате обстрела жилого дома в Запорожской области, пишет Запорожская областная войсковая администрация.
    В результате российских обстрелов погиб украинский журналист Александр Махов, сообщает телеканал “Украина 24”.
    Двадцать пять человек получили ранения в результате российского ракетного удара по Краматорску (Донецкая область), пишет городской глава Александр Гончаренко.
    Несколько человек получили ранения в результате обстрела Николаевской области, пишет глава Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким.
    Трое человек подорвались на противотанковой мине в Киевской области, один из них получил ранения, сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
    Российские войска обстреляли центр города Днепр, сообщает мэр Борис Филатов.
    Украинские войска обстреливали Белгородскую область, передаёт "РИА Новости" слова губернатора области Вячеслава Гладкова. Пострадавших нет.
    За всё время войны российские войска 24 700 человек, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины. Генштаб разработал мобильное приложение «Русский корабль иди нах@й», в котором публикует свежие данные о потерях российской армии.
    За всё время войны в Украине погиб 221 ребёнок, 408 получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора Украины.
    Российская армия изменила стратегию в Запорожской области, пишет Запорожская войсковая администрация. Если раньше россияне пытались взять количеством, то теперь они действуют по более осторожно и по ситуации, изучая тактику украинской армии.
    Из Мариуполя эвакуировано 344 человека, пишет вице-премьер Украины Ирина Верещук. “Не было дня, чтобы я этим не занимался”, - прокомментировал организацию эвакуации президент Украины Владимир Зеленский.
    Разведка США даёт Украине информацию, помогающую уничтожать российских генералов, пишет New York Times.
    Россия восстановила железнодорожное сообщение между Херсонской областью и Крымом, передаёт “РИА Новости” слова т.н. “советника главы Крыма” Олега Крючкова. Транспортное сообщение (за исключением легковых автомобилей) между Крымом и другими регионами Украины было прекращено в 2014 году после аннексии полуострова Россией.
    Россияне держат в т.н. “фильтрационной тюрьме” две тысячи жителей Мариуполя (мужчин), которых хотят переодеть в форму вооружённых сил Украины, чтобы провести “парад пленных” передаёт “Украинская правда” слова советника мэра Мариуполя Петра Андрюшенко.
    Российские войска запретили руководителям Запорожской атомной электростанции покидать город, пишет Запорожская военная администрация.
    В Херсонской области заблокируют Facebook и Instagram, пишет РБК.
    Фото: Дадо Рувич, Scanpix
    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни всеобщей мобилизации ни объявления войны Украине 9 мая не будет. “Это неправда. Это чушь”, - передаёт его слова портал Meduza.
    В Испании задержан блогер Анатолий Шарий, которого Украина подозревает в государственной измене, пишет Служба безопасности Украины.
    Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины на 12 месяцев, пишет “Европейская правда” со ссылкой на Министерство экономики Украины.
    Великобритания выделит 45 миллионов фунтов стерлинга благотворительным организациям и агентствам ООН, работающим в поддержку пострадавших от войны, пишет Sky News.
    Каждый третий украинский беженец в Литве нашёл работу, сообщает LRT. В среднем работающие в Литве украинцы зарабатывают 900 евро в месяц

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