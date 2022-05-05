  • Поделиться:

    Paulig продал российский бизнес

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Производитель кофе Paulig объявил о полном прекращении деятельности в России и завершении сделки по продаже российского бизнеса компании.

    Акции российского отделения «Паулиг Рус» были переданы частному инвестору Викасу Сойле. Таким образом, к новому владельцу перейдут кофейная фабрика Paulig в Твери и 200 сотрудников. Сделка не затрагивает товарные знаки и рецепты Paulig.
    Стоимость сделки не разглашается, следует из пресс-релиза.
    «В связи с нападением России на Украину и изменившейся геополитической ситуацией продолжать работу в России было бы безответственно и невозможно, поэтому мы начали искать возможность покинуть Россию. Учитывая своих сотрудников, клиентов и местное законодательство, продажа компании является лучшим решением», - сказал Рольф Ладау, генеральный директор Paulig.
    Бренд Paulig исчезнет из России в ближайшие месяцы. Поставки сырого кофе от Paulig новому владельцу будут продолжаться в течение максимального переходного периода в три месяца. В 2021 году на Россию приходилось менее 5% оборота компании.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Цены на древесину бьют рекорды
Nordecon сократил убытки
Центристская партия вернула запрещенное пожертвование в размере 843 000 евро
Влияние санкций
Эстонские компании в России: сворачиваем бизнес или все-таки продолжаем работу?
В крайне сложном положении оказались сегодня эстонские компании, чей бизнес до начала войны в Украине был напрямую связан с Россией. Некоторые из них были вынуждены свернуть проекты и сотрудничество с российскими партнерами, в то время как другие ищут способы продолжить работу на некогда перспективном рынке.
В крайне сложном положении оказались сегодня эстонские компании, чей бизнес до начала войны в Украине был напрямую связан с Россией. Некоторые из них были вынуждены свернуть проекты и сотрудничество с российскими партнерами, в то время как другие ищут способы продолжить работу на некогда перспективном рынке.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Merko Ehitus выплатит 17,7 млн евро дивидендов
Акционеры строительного концерна Merko Ehitus утвердили выплату дивидендов в размере 1 евро на акцию. Всего будет выплачено 17,7 млн евро, пишет
Акционеры строительного концерна Merko Ehitus утвердили выплату дивидендов в размере 1 евро на акцию. Всего будет выплачено 17,7 млн евро, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовая ДВ: интернет – право, но не обязанность
Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.
Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.
Все мнения
Эпицентр
Русские книги в Эстонии - уже дефицит
Издания из России ввезти всё труднее, а стоят они дороже.
Издания из России ввезти всё труднее, а стоят они дороже.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как потерять 20 миллиардов за два дня
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение