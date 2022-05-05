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dv.ee

5 мая 2022 в 9:47 Поделиться:









Paulig продал российский бизнес

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Производитель кофе Paulig объявил о полном прекращении деятельности в России и завершении сделки по продаже российского бизнеса компании.

Акции российского отделения «Паулиг Рус» были переданы частному инвестору Викасу Сойле. Таким образом, к новому владельцу перейдут кофейная фабрика Paulig в Твери и 200 сотрудников. Сделка не затрагивает товарные знаки и рецепты Paulig.

Стоимость сделки не разглашается, следует из пресс-релиза.

«В связи с нападением России на Украину и изменившейся геополитической ситуацией продолжать работу в России было бы безответственно и невозможно, поэтому мы начали искать возможность покинуть Россию. Учитывая своих сотрудников, клиентов и местное законодательство, продажа компании является лучшим решением», - сказал Рольф Ладау, генеральный директор Paulig.

Бренд Paulig исчезнет из России в ближайшие месяцы. Поставки сырого кофе от Paulig новому владельцу будут продолжаться в течение максимального переходного периода в три месяца. В 2021 году на Россию приходилось менее 5% оборота компании.