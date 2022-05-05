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    Российский автозавод бесплатно выделит работникам участки под огороды

    Иллюстративное фото. Фото: Автотор

    Калининградский завод «Автотор», который собирает BMW и Hyundai, бесплатно раздаст своим работникам участки под огороды - так предприятие решило дополнительно поддержать сотрудников «в связи с непростым экономическим положением».

    Всем желающим сотрудникам бесплатно выделят земельные участки под огороды - по 10 соток, сообщает VC. Для этого в собственности «Автотора» есть два земельных массива общей площадью 300 га в районе посёлков Холмогоровка и Люблино в Калининградской области.
    В компании отметили, что участки готовы к сезонным посевным работам - земля вспахана и проборонована. «Автотор» также организовал продажу семенного картофеля.
    Основанный в 1994 году «Автотор» занимается сборкой Hyundai, Kia и BMW. В 2021 году предприятие выпустило 177 тысяч машин этих марок. На фоне войны в Украине в марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, на «Автоторе» также начались сбои с поставками комплектующих для машин.

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