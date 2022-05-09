75-й день войны: Путин не объявил войну и мобилизацию, миллион человек без воды, США и Великобритания ввели новые санкции
Украина деоккупировала некоторые населённые пункты Харьковской области, но возвращаться туда нельзя: много мин.Фото: Фелипе Дана, Scanpix
Идёт 75-й день войны России против Украины. Главное, что произошло к 14:00 9 мая.
Владимир Путин не объявил войну Украине и всеобщую мобилизацию на параде победы, проходящем 9 мая в Москве. В то же время он обвинил страны НАТО в подготовке карательной операции на Донбассе и отказе от договора о безопасности с Россией, назвав вторжение в Украину “упреждающим отпором агрессиям”.
“Совсем скоро в Украине будет два дня победы, у кого-то не останется ни одного”
, - сказал
президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к народу по случаю Дня Победы.
“В чём наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу - историю Украины. И мы бы не знали горя, если бы все её прочитали”, - отметил Зеленский, имея в виду то, что ещё никому не удалось победить и оккупировать Украину в войне. “Кто-то воюет за батюшку-царя, за фюрера, партию и вождя, а мы - за Родину”, - добавил президент.
В результате обстрела Харьковской области пять человек погибли, пять получили ранения
, сообщает
Харьковская областная военная администрация. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов также отмечает
, что людям в деоккупированные населённые пункты области пока возвращаться нельзя - много мин, есть подорвавшиеся.
Четыре человека погибли, восемь получили ранения в результате обстрела Донецкой области
, пишет
глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
В результате обстрела Луганской области три человека погибли, три получили ранения
, пишет
“Украинская правда”. Эвакуация из региона стала невозможной, пишет
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В результате обстрела Николаевской области погибла учительница русского языка
, пишет
“Украинская правда”.
В Днепропетровской области погиб мальчик
, взяв в руки боеприпас. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко призывает
жителей не брать в руки взрывчатку, оставшуюся после атак российской армии.
Украинский лётчик погиб от российского истребителя
, сообщил
директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
В Луганской области миллион человек остались без воды
, передаёт
“Украинская правда” слова главы областной военной администрации Сергея Гайдая.
За всё время войны в Украине погибли 25 650 российских солдат
, пишет
Генштаб вооружённых сил Украины.
За всё время войны в Украине погибли 226 детей
, пишет
Офис генпрокурора Украины.
В Николаеве, где были проблемы с водоснабжением, появилась вода
, но пить её пока нельзя, говорит
глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Греция, вопреки санкциям, помогает России сохранить экспорт нефти на довоенном уровне
, пишет
“Европейская правда” со ссылкой на Die Welt.
Болгария грозит заблокировать шестой пакет санкций
, если для неё не сделают исключение, разрешив покупать российскую нефть, пишет
“Европейская правда” со ссылкой на Euroactiv.
США ввели новые санкции против частных лиц и организаций в России
, пишет
Министерство финансов США. В список в числе прочего вошли менеджеры госкомпаний и российские телеканалы.
Великобритания ввела новые санкции против России и Беларуси
: она введёт импортные пошлины на товары на общую сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, а также расширит запрет на экспорт, пишет
правительство этой страны.
Канада отменила все пошлины на украинские товары
на 12 месяцев, пишет
вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.
Премьер-министр Канады прибыл в Ирпень
, сообщает
“Украинская правда”.
Фото: AFP, Сергей Тупинский, Scanpix
Первая леди США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с первой леди Украины Еленой Зеленской
, пишет
Закарпатский областной совет.
Украина договорилась о финансовой помощи в 10 миллиардов долларов
, 4,5 миллиарда из которых уже получила, передаёт
РБК-Украина слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.
В Германии может начаться сильнейший голод с 1945 года
, передаёт
слова немецкого министра издание Bild.
Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, заявил, что Илону Маску “придётся отвечать по-взрослому”
за то, что бесплатным интернетом от Starlink пользуется батальон “Азов”. “Если я умру при загадочных обстоятельствах
, знайте: мне было с вами хорошо”, - написал
Маск в твиттере.