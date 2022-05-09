Новости

Ярослав Тавгень

9 мая 2022 в 11:29 Поделиться:









75-й день войны: Путин не объявил войну и мобилизацию, миллион человек без воды, США и Великобритания ввели новые санкции

Украина деоккупировала некоторые населённые пункты Харьковской области, но возвращаться туда нельзя: много мин. Фото: Фелипе Дана, Scanpix

Идёт 75-й день войны России против Украины. Главное, что произошло к 14:00 9 мая.

Владимир Путин не объявил войну Украине и всеобщую мобилизацию на параде победы, проходящем 9 мая в Москве. В то же время он обвинил страны НАТО в подготовке карательной операции на Донбассе и отказе от договора о безопасности с Россией, назвав вторжение в Украину “упреждающим отпором агрессиям”.

“Совсем скоро в Украине будет два дня победы, у кого-то не останется ни одного”, - , - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к народу по случаю Дня Победы.

“В чём наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу - историю Украины. И мы бы не знали горя, если бы все её прочитали”, - отметил Зеленский, имея в виду то, что ещё никому не удалось победить и оккупировать Украину в войне. “Кто-то воюет за батюшку-царя, за фюрера, партию и вождя, а мы - за Родину”, - добавил президент.

В результате обстрела Харьковской области пять человек погибли, пять получили ранения, сообщает Харьковская областная военная администрация. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов также отмечает , что людям в деоккупированные населённые пункты области пока возвращаться нельзя - много мин, есть подорвавшиеся.

Четыре человека погибли, восемь получили ранения в результате обстрела Донецкой области, пишет глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В результате обстрела Луганской области три человека погибли, три получили ранения, пишет “Украинская правда”. Эвакуация из региона стала невозможной, пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В результате обстрела Николаевской области погибла учительница русского языка, пишет “Украинская правда”.

В Днепропетровской области погиб мальчик, взяв в руки боеприпас. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко , взяв в руки боеприпас. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко призывает жителей не брать в руки взрывчатку, оставшуюся после атак российской армии.

Украинский лётчик погиб от российского истребителя, сообщил директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

В Луганской области миллион человек остались без воды, передаёт “Украинская правда” слова главы областной военной администрации Сергея Гайдая.

погибли 25 650 российских солдат, За всё время войны в Украине пишет Генштаб вооружённых сил Украины.

погибли 226 детей, За всё время войны в Украине пишет Офис генпрокурора Украины.

В Николаеве, где были проблемы с водоснабжением, появилась вода, но пить её пока нельзя, , но пить её пока нельзя, говорит глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

вопреки санкциям, помогает России сохранить экспорт нефти на довоенном уровне, Греция, пишет “Европейская правда” со ссылкой на Die Welt.

Болгария грозит заблокировать шестой пакет санкций, если для неё не сделают исключение, разрешив покупать российскую нефть, , если для неё не сделают исключение, разрешив покупать российскую нефть, пишет “Европейская правда” со ссылкой на Euroactiv.

США ввели новые санкции против частных лиц и организаций в России, пишет Министерство финансов США. В список в числе прочего вошли менеджеры госкомпаний и российские телеканалы.

Великобритания ввела новые санкции против России и Беларуси: она введёт импортные пошлины на товары на общую сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, а также расширит запрет на экспорт, : она введёт импортные пошлины на товары на общую сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, а также расширит запрет на экспорт, пишет правительство этой страны.

Канада отменила все пошлины на украинские товары на 12 месяцев, на 12 месяцев, пишет вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Премьер-министр Канады прибыл в Ирпень, сообщает “Украинская правда”.

Фото: AFP, Сергей Тупинский, Scanpix

Первая леди США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с первой леди Украины Еленой Зеленской, пишет Закарпатский областной совет.

Украина договорилась о финансовой помощи в 10 миллиардов долларов, 4,5 миллиарда из которых уже получила, , 4,5 миллиарда из которых уже получила, передаёт РБК-Украина слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В Германии может начаться сильнейший голод с 1945 года, передаёт слова немецкого министра издание Bild.

Илону Маску “придётся отвечать по-взрослому” за то, что бесплатным интернетом от Starlink пользуется батальон “Азов”. “Если я умру при загадочных обстоятельствах, знайте: мне было с вами хорошо”, - Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, заявил, чтоза то, что бесплатным интернетом от Starlink пользуется батальон “Азов”. “, знайте: мне было с вами хорошо”, - написал Маск в твиттере.