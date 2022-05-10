  • Поделиться:

    76-й день войны в Украине: раненые на «Азовстали», Байден подписал ленд-лиз, Россия объявила о захвате Попасной

    По-прежнему продолжаются обстрелы "Азовстали"Фото: Scanpix

    Идёт 76-й день войны в Украине. Главное, что случилось к 16:00 10 мая.

    12 человек погибли, 7 получили ранения в результате обстрела Донецкой области, пишет полиция региона.
    Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате обстрела Николаевской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
    Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате обстрела Одесской области, передаёт "Думская" слова директора Одесской городской клинической больницы №11.
    Россияне продолжают обстреливать "Азовсталь", есть раненые, пишет “Украинская правда” со ссылкой на командира полка “Азов” Святослава Паламара.
    Войска т.н. "ЛНР" захватили город Попасная и вышли на т.н. "административную границу Луганской народной республики", передаёт "РИА Новости" слова Министерства обороны России. Минобороны РФ называет этот город очень важным стратегическим пунктом.
    11 человек заблокированы в подвале частного дома в Луганской области, сказал глава областной военной администрации области Сергей Гайдай. Спасать этих людей начнут только после того, как посёлок городского типа Белогоровка будет зачищен от российских войск.
    В Харьковской области под завалами дома найдены 44 тела погибших, пишет глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В Киевской области найдены ещё три тела мужчин, убитых выстрелом в голову. Всего за всё время войны полиция Киевской области осмотрела 1235 тел мирных жителей, убитых российскими войсками, пишет “Украинская правда”.
    Один из домов, обстрелянных в Харькове (фото от 5 мая)Фото: Дэниэл Карде, Scanpix
    Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин утверждает, что 11 мая Россия применит химическое оружие на “Азовстали”. Об этом ему сообщили “люди из Мариуполя”.
    Россия потеряла на войне 26 тысяч солдат, утверждает Генштаб вооружённых сил Украины.
    Из оккупированного Херсона уехало 45% населения, передаёт Укринформ слова главы областной войсковой администрации Геннадия Лагуты.
    Украина освободила 1003 населённых пункта от российских войск, пишет "Украинская правда" со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
    Россия отрицает свою причастность к уничтожению больниц и возникновению кризисной ситуации со здравоохранением, которая сложилась в Украине. В своём официальном письме ВОЗ Россия обвиняет во всём этом Украину, которая, по версии россиян, в 2014 году "совершила антиконституционный переворот" и начала "военную агрессию против населения Донбасса".
    Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, сообщила пресс-ассистентка президента США Энджела Перес.
    Фото: Белый Дом
    Экономика Украины упадёт на 30%, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития.
    Цены на аренду квартир в Киеве упали на 40%, следует из данных приложения Bird.
    Сейм Литвы признал Россию террористическим государством, а её действия в Украине - геноцидом, пишет Delfi.
    Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, сказал посол этой страны в Украине в интервью "Эспрессо".

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Военный блог Райво Варе: санкции целят в путинские миллионы
Мертсина: значительный рост импорта был обусловлен быстрым ростом цен
Reuters: Германия готовится к внезапному прекращению поставок российского газа
Влияние санкций
Мертсина: значительный рост импорта был обусловлен быстрым ростом цен
В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Сегодня стартует подписка на EfTEN United Property Fund
Сегодня начинается публичное предложение паев фонда недвижимости EfTEN United Property Fund для розничных инвесторов.
Сегодня начинается публичное предложение паев фонда недвижимости EfTEN United Property Fund для розничных инвесторов.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Перевозчики – об акцизе на топливо: настало время министру сдержать свое обещание
На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.
На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.
Все мнения
Эпицентр
Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Топливные компании, годами возглавлявшие ТОП налоговых должников Эстонии, вновь в центре скандала: прокуратура подозревает бизнесмена Айна Полму и его подельников в очередной налоговой схеме и намерена взыскать с них 4 миллиона евро.
Топливные компании, годами возглавлявшие ТОП налоговых должников Эстонии, вновь в центре скандала: прокуратура подозревает бизнесмена Айна Полму и его подельников в очередной налоговой схеме и намерена взыскать с них 4 миллиона евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение