76-й день войны в Украине: раненые на «Азовстали», Байден подписал ленд-лиз, Россия объявила о захвате Попасной
По-прежнему продолжаются обстрелы "Азовстали"Фото: Scanpix
Идёт 76-й день войны в Украине. Главное, что случилось к 16:00 10 мая.
12 человек погибли, 7 получили ранения
в результате обстрела Донецкой области
, пишет
полиция региона.
Один человек погиб, пятеро получили ранения
в результате обстрела Николаевской области
, сообщает
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Один человек погиб, пятеро получили ранения
в результате обстрела Одесской области, передаёт
"Думская" слова директора Одесской городской клинической больницы №11.
Россияне продолжают обстреливать "Азовсталь", есть раненые
, пишет
“Украинская правда” со ссылкой на командира полка “Азов” Святослава Паламара.
Войска т.н. "ЛНР" захватили город Попасная и вышли на т.н. "административную границу Луганской народной республики"
, передаёт "РИА Новости"
слова Министерства обороны России. Минобороны РФ называет этот город очень важным стратегическим пунктом.
11 человек заблокированы в подвале частного дома в Луганской области
, сказал
глава областной военной администрации области Сергей Гайдай. Спасать этих людей начнут только после того, как посёлок городского типа Белогоровка будет зачищен от российских войск.
В Харьковской области
под завалами дома найдены 44 тела погибших
, пишет
глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В Киевской области найдены ещё три тела мужчин, убитых выстрелом в голову. Всего за всё время войны полиция Киевской области осмотрела 1235 тел мирных жителей, убитых российскими войсками, пишет
“Украинская правда”.
Один из домов, обстрелянных в Харькове (фото от 5 мая)Фото: Дэниэл Карде, Scanpix
Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин утверждает
, что 11 мая Россия применит химическое оружие на “Азовстали”.
Об этом ему сообщили “люди из Мариуполя”.
Россия потеряла на войне 26 тысяч солдат
, утверждает
Генштаб вооружённых сил Украины.
Из оккупированного Херсона уехало 45% населения
, передаёт
Укринформ слова главы областной войсковой администрации Геннадия Лагуты.
Украина освободила 1003 населённых пункта
от российских войск, пишет
"Украинская правда" со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Россия отрицает свою причастность к уничтожению больниц и возникновению кризисной ситуации со здравоохранением
, которая сложилась в Украине. В своём официальном письме
ВОЗ Россия обвиняет во всём этом Украину, которая, по версии россиян, в 2014 году "совершила антиконституционный переворот" и начала "военную агрессию против населения Донбасса".
Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
, сообщила
пресс-ассистентка президента США Энджела Перес.
Экономика Украины упадёт на 30%
, прогнозирует
Европейский банк реконструкции и развития.
Цены на аренду квартир в Киеве упали на 40%
, следует
из данных приложения Bird.
Сейм Литвы признал Россию террористическим государством
, а её действия в Украине - геноцидом
, пишет
Delfi.
Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС
, сказал
посол этой страны в Украине в интервью "Эспрессо".
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