Новости

dv.ee

10 мая 2022 в 11:43 Поделиться:









Reuters: Германия готовится к внезапному прекращению поставок российского газа

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Германия готовится к возможному внезапному прекращению поставок российского газа, разрабатывая пакет чрезвычайных мер, который включает в себя взятие под контроль критически важных фирм, сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

Читайте также Эстония и Финляндия подписали соглашение о надежности снабжения поставок газа

Приготовления, координируемые руководством Министерства экономики, демонстрируют растущую тревогу по поводу поставок газа для крупнейшей экономики Европы, производящей сталь, пластмассу и автомобили, передает rus.err.ee.

По сообщению источников, правительство Германии поддержит предоставление дополнительных кредитов энергетическим компаниям, чтобы помочь им справиться с растущими ценами, и может взять под свой контроль критически важные компании, в частности – нефтеперерабатывающие заводы.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, в последние недели страна приложила "интенсивные усилия" для сокращения зависимости от российских энергоносителей.

В апреле Берлин утвердил регуляции, которые позволили бы правительству взять оказавшиеся в затруднительном положении энергетические компании под свой контроль.