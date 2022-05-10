Reuters: Германия готовится к внезапному прекращению поставок российского газа
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Германия готовится к возможному внезапному прекращению поставок российского газа, разрабатывая пакет чрезвычайных мер, который включает в себя взятие под контроль критически важных фирм, сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника.
Приготовления, координируемые руководством Министерства экономики, демонстрируют растущую тревогу по поводу поставок газа для крупнейшей экономики Европы, производящей сталь, пластмассу и автомобили, передает rus.err.ee.
По сообщению источников, правительство Германии поддержит предоставление дополнительных кредитов энергетическим компаниям, чтобы помочь им справиться с растущими ценами, и может взять под свой контроль критически важные компании, в частности – нефтеперерабатывающие заводы.
По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, в последние недели страна приложила "интенсивные усилия" для сокращения зависимости от российских энергоносителей.
В апреле Берлин утвердил регуляции, которые позволили бы правительству взять оказавшиеся в затруднительном положении энергетические компании под свой контроль.
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Перевозчики – об акцизе на топливо: настало время министру сдержать свое обещание
На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.
На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.