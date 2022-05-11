Neste начинает поставки возобновляемого авиационного топлива для United Airlines
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Финская нефтеперерабатывающая компания Neste начинает поставки возобновляемого авиационного топлива для американской авиакомпании United Airlines.
В соответствии с соглашением между компаниями, United сможет закупать 160 000 тонн возобновляемого топлива Neste в течение следующих трех лет в амстердамском аэропорту Схипхол и, возможно, в других аэропортах, пишет Yle.
United станет первой американской авиакомпанией, заключившей международное соглашение о закупке возобновляемого авиационного топлива.
К концу следующего года Neste планирует увеличить свои производственные мощности до выпуска 1,5 млн тонн возобновляемого авиационного топлива в год.
Данный вид топлива будет иметь те же характеристики, что и ископаемое авиационное топливо, но с гораздо меньшим углеродным следом в течение всего жизненного цикла. Оно производится из возобновляемых отходов и остатков, таких как отработанный кулинарный жир и отходы животного жира.
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