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dv.ee

11 мая 2022 в 7:11 Поделиться:









Neste начинает поставки возобновляемого авиационного топлива для United Airlines

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Финская нефтеперерабатывающая компания Neste начинает поставки возобновляемого авиационного топлива для американской авиакомпании United Airlines.

В соответствии с соглашением между компаниями, United сможет закупать 160 000 тонн возобновляемого топлива Neste в течение следующих трех лет в амстердамском аэропорту Схипхол и, возможно, в других аэропортах, пишет Yle.

United станет первой американской авиакомпанией, заключившей международное соглашение о закупке возобновляемого авиационного топлива.

К концу следующего года Neste планирует увеличить свои производственные мощности до выпуска 1,5 млн тонн возобновляемого авиационного топлива в год.

Данный вид топлива будет иметь те же характеристики, что и ископаемое авиационное топливо, но с гораздо меньшим углеродным следом в течение всего жизненного цикла. Оно производится из возобновляемых отходов и остатков, таких как отработанный кулинарный жир и отходы животного жира.