84-й день войны в Украине: Хорватия хочет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, посольство США вернулось в Киев
На фото, сделанном Министерством обороны РФ, запечатлены защитники "Азовстали". По данным России, 1730 украинских военных, укрывавшихся на территории завода, сдались в плен, Украина призывает этим данным не верить. Фото: Scanpix
Идёт 84-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 19 мая.
По словам
Генштаба вооруженных сил Украины, российские войска провели наступление по четырём направлениям, и ни на одном не имели успеха
.
340 украинских солдат были убиты в результате российских авиаударов
, сообщает
Министерство обороны России, за прошедшие сутки 340 украинских солдат были убиты в результате российских авиаударов.
200 росийсих солдат были убиты за прошедшие сутки
, пишет
Генштаб ВСУ.
771 защитник «Азовстали» сдались в плен
за прошедшие сутки, сообщает
Министерство обороны России. Всего в плену оказались 1730 украинских военных, скрывавшихся на территории завода
.
Оперативное командование «Юг» (Украина) назвало
вышеприведенное сообщение Минобороны РФ дезинформацией, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала
воспринимать любую информацию Минобороны РФ о защитниках «Азовстали» как пропаганду, направленную для внутреннего пользования. По её словам, сейчас идут переговоры с целью спасти людей, и потому Украина не даёт никакой информации.
Четыре человека погибли, трое получили ранения в результате обстрела города Северодонецк (Луганская область) - главной цели российского наступления
, пишет
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Трое человек погибли, шесть получили ранения
в результате обстрела Херсонской области
, пишет
начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Двое жителей киевской области подорвались на минах
, сообщает
«Украинская правда».
За всё время войны погиб 231 ребёнок
, сообщает
Офис генпрокурора Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до конца лета
. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский объясняет
этот шаг тем, что контрнаступление длится дольше, чем оборона.
Президент Хорватии
даст указание послу страны при НАТО проголосовать против вступления Финляндии и Швеции
в альянс. Хорватия не против вступления двух стран, но будет его блокировать, пока в Боснии и Герцоговине не будет изменён закон о выборах. «Хорватов в Боснии уничтожают как политическую сущность», - сказал
президент он в интервью каналу N1.
Преиздент Хорватии Зоран МилановичФото: Scanpix, Иса Харсин, SIPA
США отказываются поставить Украине реактивные системы залпового огня
, опасаясь, что ими будут нанесены удары по территории России, утверждает
издание Politico со ссылкой на анонимные источники.
Половина импортёров российского газа открыли рублевые счета в «Газпромбанке», утверждает
вице-премьер России Александр Новак.
Google прекращает свою деятельность в России
и уведомил
государство о намерении подать на банкротство. По словам
Wall Street Journal, компания вывезла значительную часть работников из России и скоро объявит прекращении деятельности в этой стране.
США возобновили работу посольства в Киеве
, передаёт
CNN слова Госсекретара США Энтони Блинкена.
Водружение американского флага в КиевеФото: Эдгар Су, Scanpix
Еврокомиссия предлагает выделить 300 миллиардов евро на отказ от российских энергоносителей к 2030 году, пишет Reuters.
США предоставят Украине 215 миллионов долларов в качестве продовольственной помощи
, передаёт
CNN слова Госсекретаря США Энтони Блинкена.
Еврокомиссия выделила 248 миллионов евро пяти странам ЕС (Эстонии среди них нет)
на помощь беженцам, сообщает
«Европейская правда».
У США нет юридического права конфисковать замороженные счета ЦБ РФ
, чтобы направить средства на помощь Украине, передаёт
Reuters слова министра финансов Джанет Йеллен.
Россия готовит пресс-тур по оккупированным территориям Украины
, утверждает
Оперативное командование «Юг». На него будут приглашены российские иностранные журналисты, но МИД Украины предупреждает
, что посещать эти территории незаконно.
Россия воюет в Украине лазерным оружием
, утверждает
вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«В пропаганде нацистской Германии был таков термин «вундерваффе»
- чудооружие», - прокомментировал
это заявление президент Украины Владимир Зеленский
- «Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне»
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Scanpix
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