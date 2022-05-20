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    86-й день войны в Украине: Рубежное полностью разрушен, Зеленский - самый влиятельный человек мира по версии читателей Time

    Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал фото города Рубежное. По словам Гайдая, город разрушен до основания, в нём не осталось ни одного уцелевшего здания.

    Идёт 86-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 20 мая.

    13 человек погибли в Луганской области в результате штурма Северодонецка и Лисичанска (главных целей российского наступления). Штурм успеха не имел, и российские войска отступили, понеся тяжёлые потери, сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    Шесть человек погибли, шесть получили ранения в результате обстрела Донецкой и Харьковской областей, сообщает "Украинская правда".
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб вооруженных сил Украины.
    1908 защитников "Азовстали" сдались в плен, передают "РИА Новости" слова Сергея Шойгу. Официальные лица Украины ранее заявляли, что российским заявлениям в отношении "Азовстали" верить не стоит, а Украина не даёт информации, т.к. сейчас идут переговоры о спасении жизней людей.
    Город Рубежное полностью разрушен, в нём не осталось ни одного уцелевшего здания, сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и показал фото города (заглавное фото этой статьи). Гайдай назвал город "вторым Мариуполем".
    За всё время войны погибли 232 ребёнка, пишет Офис генпрокурора Украины.
    Часть российских войск (260 солдат) вышли из Харькова и перебазировались в Донецкую область, чтобы компенсировать потери, пишет Институт исследования войны со ссылкой на украинское командование.
    New York Times установила личности некоторых погибших в Буче и утверждает, что нашла доказательства того, что этих людей убили российские солдаты.
    Зеленский: "Финальная стадия войны самая кровавая, я не могу звать людей из-за границы".
    Оккупированные территории Украины не войдут в состав России без референдума, передают "РИА Новости" слова Дмитрия Пескова.
    Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Теперь этот законопроект должен подписать Джо Байден, и тогда он вступит в силу.
    США рассматривают возможность отменить санкции против Беларуси на шесть месяцев ради экспорта украинского зерна, утверждает Wall Street Journal.
    Из всех стран ЕС больше всего от войны пострадала Словакия, пишет "Европейская правда". Еврокомиссия прогнозирует, что ВВП этой страны вырастет на 2,3%, в то время как до войны прогнозировался рост в 5%.
    Главный акционер Avito продаёт свою долю.
    Зеленский предлагает упростить поступление в ВУЗы для выпускников оккупированных территорий.
    Читатели журнала Time назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком мира.
    Этим фото Зеленского в Буче (от 4 апреля) журнал Time проиллюстрировал статью о выборе читателейФото: Роналдо Щемидт, Scanpix

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