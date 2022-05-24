Цены на металлолом упали упали в среднем более чем на 20%

Близость России отпугивает от Финляндии и стран Балтии инвесторов в облигации

Вторжение России в Украину вызвало волнение на рынках облигаций в странах Балтии и Финляндии и отпугнуло международные инвестиции в регион.

Вторжение России в Украину вызвало волнение на рынках облигаций в странах Балтии и Финляндии и отпугнуло международные инвестиции в регион.