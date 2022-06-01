98-й день войны в Украине: Россия захватила большую часть Северодонецка, США поставят Украине дальнобойные орудия
Россия контролирует 70% Северодонецка и атаковала химзавод "Азот" (на фото), химикаты которого вышли наружу в атмосферу.Фото: Gleb Garanich, Scanpix, Reuters
Идет 98-й день войны в Украине. Главное, что случилось в полудню 1 июня.
Россия захватила большую часть Северодонецка и ведет наступление на Лиман. Лисичанск под контролем ВСУ. Россияне атаковали химзавод "Азот" в Северодонецке, химикаты вышли наружу. Продолжились обстрелы регионов Украины.
Россия контролирует 70% Северодонецка, войска ВСУ не окружены
, сообщил
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, на улицах города идут бои, по уровню разрушений город приближается к Рубежному и Попасной.
Россия наступает в направлении Лиман – Старый Караван
, сообщае
т Генштаб ВСУ.
200 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, пишет
Генштаб ВСУ. 140 украинских военных были убиты
российской авиацией, сообщает
Минобороны РФ. По словам
президента Украины Владимира Зеленского каждый день на войне погибают 60-100 украинских солдат
.
Шесть человек погибли в результате обстрела Донецкой и Харьковской областей
, сообщает
«Украинская правда».
Россия отправила слишком много сил на Северодонецк и стала уязвимой в Херсоне
, считает
американская организация "Институт исследования войны". По мнению учреждения, Украина сейчас отступает из Северодонецка и могла бы теоретически направить больше ресурсов для защиты этого города, но приняла верное решение, не сделав этого (освободившиеся ресурсы можно использовать, чтобы отбить Херсонскую область). Владимир Зеленский заявлял
, что ВСУ добились "определённых успехов" в Херсонской и Харьковской областях.
В Иваново проходят учения российских ядерных сил
.
На химкомбинате "Азот" в Северодонецке произошел взрыв
, химикаты вышли наружу, сообщил
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
США поставят Украине реактивные системы залпового огня HIMARS
, заявили
американские чиновники. МИД России осудил
это решение.
Украина не планирует обстреливать российскую территорию с помощью американского вооружения
, заявил
Владимир Зеленский. Это заявление имеет значение в связи с тем, что в США активно обсуждается, можно ли поставлять Украине реактивные системы залпового огня, которые теоретически могут достать до территории России.
«Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволило бы украинцам атаковать Россию с территории Украины»
, - заявила
посол США в ООН.
«В ближайшие недели мы поставим в Украину 12 самых современных самоходных гаубиц в мире
в тесном сотрудничестве с нидерландцами», – передае
т «Украинская правда» слова канцлера Германии Олафа Шольц
а.
Швейцария запретила Дании поставить Украине
20 бронированных машин Piranha III, сообщает
SRF.
На оккупированных Россией территориях дефицит лекарств, Россия блокирует их ввоз
, утверждает
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
«Газпром» останавливает поставки газа в датскую и нидерландскую компании
из-за отказа
платить в рублях. Поставки газа в Нидерланды продолжатся
, но будут осуществляться напрямую энергетическим компаниям, а не через посредника.
Украинский суд арестовал активы «Татнефти».
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