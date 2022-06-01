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    Eesti Energia переведет старые биржевые пакеты на почасовую оплату

    Если потребители со старыми биржевыми пакетами не сменят их самостоятельно, осенью это произойдет автоматически.Фото: Shutterstock

    Концерн Eesti Energia планирует до конца года перевести старые биржевые пакеты электроэнергии на почасовую оплату, и тогда потребители должны будут фактически платить цену, действующую на момент потребления электричества.

    На прошлой неделе выяснилось, что для десятков тысяч клиентов, пользующихся так называемым биржевым пакетом Eesti Energia, цена на электроэнергию рассчитывается в среднем за день, а не за час – это означает, что люди, которые пытались планировать свое потребление в более благоприятные часы, не получали никакой пользы, пишет rus.err.ee.
    Когда в 2013 году открылся рынок электроэнергии, в Эстонии еще не было дистанционно считываемых счетчиков, и биржевые пакеты можно было заключать только на основе средней рыночной дневной или ночной цены. Проект дистанционно считываемых счетчиков был готов в 2017 году – с тех пор выбрать более старый тип пакета не представляется возможным, а все договоры на биржевой пакет заключаются на почасовой основе.
    «Мы продолжим работать над тем, чтобы лучше обращать внимание потребителей на ценовой тип их пакета электроэнергии. У всех клиентов с более старым типом биржевого пакета в счете, выставленном в начале июня, будет стоять отметка: "Вы имеете дело с биржевым пакетом среднего ценового типа". Клиенты, желающие сразу же самостоятельно обновить пакет электроэнергии, могут сделать это в любое время в среде э-обслуживания Eesti Energia. Если потребитель не хочет менять пакет сейчас, осенью это будет сделано за него автоматически», – пояснила член правления Eesti Energia Агнес Роос.

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