Новости

1 июня 2022 в 9:27 Поделиться:









Касса по безработице предлагает пособия работодателям, трудоустроивших людей со статусом международной защиты

Касса по безработице начала прием ходатайств с сегодняшнего дня. Фото: Liis Treimann

Работодатели, которые трудоустроили людей со статусом международной защиты, могут ходатайствовать в эстонской Кассе по безработице о пособии, сообщается в пресс-сообщении.

Новое пособие разработано прежде всего для поддержки трудоустройства беженцев с Украины, но его можно получить при трудоустройстве всех получателей международной защиты. Можно ходатайствовать о пособии на тех работников, которые приняты на работу на срок не менее четырех месяцев или бессрочно. Касса по безработице начала прием ходатайств с сегодняшнего дня.