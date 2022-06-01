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    Новое пособие поддержит разработку сервиса электронных накладных

    Более широкой целью данной меры поддержки является оцифровка повседневной работы логистического сектора. Фото: Andras Kralla

    Открылся прием ходатайств о пособии с целью разработки сервиса электронных накладных. О поддержке можно ходатайствовать через объединенную организацию EAS и KredEx.

    О пособии могут ходатайствовать компании, желающие разработать сервис обмена данными электронных накладных. В дальнейшем сервис будет предлагаться транспортным и логистическим предприятиям. Объем меры поддержки составляет 1 млн евро, пособия финансируются из Фонда восстановления и устойчивости ЕС. Максимальная сумма пособия на одну компанию составляет 200 000 евро, объем самофинансирования проекта – 50%.
    Крайний срок подачи ходатайств – 16:00 16 июля 2022 года.
    Более широкой целью данной меры поддержки является оцифровка повседневной работы логистического сектора. Как сообщается в пресс-релизе, около 99% трансграничных грузовых перевозок в Европейском союзе по-прежнему связаны с бумажными документами. В то же время исследование Европейской комиссии показывает, что оцифровка транспортных документов позволила бы малым и средним предприятиям сэкономить до 60% административных расходов в год.

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