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Ярослав Тавгень

2 июня 2022 в 10:03 Поделиться:









99-й день войны: обстрел Львовской области, США и Великобритания объявили о поставке дальнобойных орудий

80% Северодонецка в руках РФ, промзона - в руках ВСУ. Фото: Арис Мессинс/AFP/Scanpix

Идет 99-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 2 июня.

Глава Херсонской области заявил, что Украина освободила 20 населенных пунктов (из других источников подтверждений нет). Россия контролирует 80% Северодонецка, Украина - его промзону. Обстреливались различные регионы Украины, в том числе Львовская область. США и Великобритания официально объявили о поставках дальнобойного вооружения Украине. Британская разведка считает, что Россия захватила Лиман.

ВСУ освободили 20 населенных пунктов в Херсонской области, Генштаб ВСУ подобной информации не давал. в Херсонской области, утверждает глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

Россия контролирует 80% Северодонецка, промзона города контролируется украинскими войсками, захватили в плен шестерых российских военных. сообщает «Канал 24» со ссылкой на Офис президента Украины. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, украинские войска все еще проводят контратаки и

«Уже не первый месяц вся территория Луганской области - опасная, - сказал Гайдай. - Нет такого населенного пункта - будь то город или село - где бы не было обстрелов». По его словам, бои идут не только в Северодонецке, но и в Попасной, Карбоните и на территории Горская громада в целом.

Лиман захвачен, утверждает британская разведка. Такая информация поступала еще несколько дней назад, но официальные лица Украины ее опровергали. Они не отрицали, что город частично оккупирован, но подчеркивали, что полного контроля над Лиманом у России нет.

Главная цель России - пересечь реку Северный Донец, считает британская разведка. По ее мнению, это позволит России закрепиться в Луганской области и полностью сосредоточиться на захвате Донецкой области.

Семь человек погибли, 18 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Львовской, Николаевской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».

Один человек погиб, 17 получили ранения в результате обстрела Донецкой области со стороны ВСУ, в результате обстрела Донецкой области со стороны ВСУ, утверждает т.н. «народная милиция ДНР».

убийстве 240 солдат ВСУ в результате российских авиаударов, а т.н. «народная милиция ДНР» убийстве 15 солдат ВСУ в результате отражения атаки на населенный пункт Сладкое. 150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Минобороны РФ объявило об, а т.н. «народная милиция ДНР» заявила обв результате отражения атаки на населенный пункт Сладкое.

За все время войны погиб 261 ребенок, 234 тысячи детей были принудительно вывезены в Россию, передает Офис генпрокурора Украины. утверждает уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин ранен в Лимане, утверждает издание «РИА Мелитополь». Информация неподтвержденная, ее также передавали советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Генерала Дворникова, ответственного за руководство российскими войсками в Украине, не видели уже две недели, сообщает , сообщает New York Times . Издание предполагает, что он мог быть отстранен от своих обязанностей.

США и Великобритания официально объявили о поставке Украине дальнобойных орудий HIMARS. Об этом . Об этом заявили президент США Джо Байден и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Президент США Джо Байден Фото: CNP/Scanpix

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