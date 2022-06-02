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2 июня 2022 в 6:43 Поделиться:









Исследование: в российских магазинах начал сокращаться ассортимент товаров

Из продовольственных товаров сильнее всего снизился ассортимент консервированных грибов (на 22%), растительного масла (19,1%) и йогуртов (14,9%). Фото: Shutterstock

Весной в России на фоне снижения импорта начал сокращаться ассортимент товаров в магазинах, следует из отчета исследовательской компании NielsenIQ.

Аналитики отмечают, что сокращение ассортимента показали в общей сложности 155 различных категорий товаров, как продовольственных, так и непродовольственных. Лишь 12 категорий товаров в марте-апреле этого года расширили свой ассортимент: в их число вошли в том числе энергетики, алкогольные коктейли и джин.

Из непродовольственных товаров сильнее всего сократился ассортимент стиральных порошков (32%), средств личной гигиены (31,8%) и средств для мытья посуды (31,2%), передает Русская служба Би-би-си.

Из продовольственных товаров сильнее всего снизился ассортимент консервированных грибов (на 22%), растительного масла (19,1%) и йогуртов (14,9%).

Снижение ассортимента товаров на российском рынке происходит на фоне падения импорта. После российского вторжения в Украину многие западные компании объявили об уходе из России и приостановили операции на российском рынке.