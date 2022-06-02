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2 июня 2022 в 12:54 Поделиться:









Стартапы Ида-Вирумаа получат более 600 тыс. евро финансирования

По словам министра по делам государственного управления Яака Ааба, развитие предпринимательства в сфере стартапов в Ида-Вирумаа является приоритетом программы регионального развития. Фото: Andras Kralla

Реализуемая целевым фондом KredEx программа Startup Estonia и Министерство финансов подписали договор об инвестировании в течение трех ближайших лет суммы в 661 100 евро в развитие сети стартапов Ида-Вирумаа, в повышение предприимчивости жителей региона и в создание новых стартапов в регионе, сообщает пресс-служба Startup Estonia.

По словам министра по делам государственного управления Яака Ааба, развитие предпринимательства в сфере стартапов в Ида-Вирумаа является приоритетом программы регионального развития. Ее основной задачей является создание среды, привлекательной для предприимчивой молодежи Ида-Вирумаа, пока предпочитающей уезжать в Таллинн, Тарту или переезжать за границу.

«Мы ставим целью не просто создание современных условий для самореализации местных жителей, но формирование в Ида-Вирумаа среды, привлекательной для начала предпринимательства и теми, кто только приехал в регион. Мы даём ясный сигнал, что мы ждём в регионе предприимчивых людей и идеи», – добавил Ааб.

Эве Петерсон, руководитель Startup Estonia, отметила, что начатая в 2018 году программа доказала свою эффективность и необходимость, а новый договор позволит продолжить уже начатую работу, развивать программу и поддерживать новые начинания.

Согласно подписанному между Министерством финансов и Startup Estonia договором на реализацию программы из государственного бюджета будет с 2022 года по 2025 год включительно выделено 661 100 евро.

По словам руководителя проектов Startup Estonia в Ида-Вирумаа Анжелики Праткунас, решения о продолжении программы в регионе очень ждали, так как хотя в предыдущие годы была проделана большая работа, это всё же лишь начало пути: «Для создания успешного стартапа в дополнение к идее основателям также нужна слаженно работающая вспомогательная сеть. Если посмотреть на жизненный цикл стартапа, то очень важно не оставить без помощи ни одну потенциальную команду на любом этапе ее развития. Наша задача ─ быть частью “стартап-семьи” и бережно взращивать все большее количество талантов и предприимчивых людей».

За три года первого периода программы Startup Estonia в Ида-Вирумаа было организовано 150 мероприятий, в них приняло участие порядка 17 000 человек. Финансовую поддержку получили 23 организации, чья деятельность направлена на развитие предприимчивости молодёжи, поддержание стартап-инициатив и создание в регионе общей стартап-экосистемы. На сегодняшний момент база данных Startup Estonia насчитывает 13 стартапов, зарегистрированных в Ида-Вирумаа. Для сравнения - в начале 2019 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано всего два стартапа, следует из пресс-релиза.

Ида-Вируская программа Startup Estonia поддержала открытие крупнейших центров притяжения – так в Нарве зародились Креативный инкубатор OBJEKT и программа стартап-инкубатора Таллиннского научного парка Tehnopol, были открыты школа программирования Edukoht и молодежный инкубатор Enskied, также зародились и многие другие начинания в регионе. У Ида-Вируской программы также есть активные сторонники среди городских и волостных управ Ида-Вирумаа и среди образовательных центров региона.