  • Поделиться:

    100-й день войны в Украине: новые санкции США и ЕС, Нацбанк Украины поднял ставку до 25%

    Северодонецк держится и может быть отбит, убежден глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай несмотря на то, что 80% города контролирует Россия.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix

    Идет 100-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 3 июня.

    Серьезных территориальных приобретений и потерь за прошедшие сутки не было. Россия предприняла попытки штурма на четырех направлениях (Славянском, Северодонецком, Криворожском, а также вблизи Красногоровки и Полтавки), но потерпела неудачу, потеряв на некоторых участках до 50% личного состава, сообщает Генштаб ВСУ.
    100 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. Российское Минобороны сообщает об убийстве 360 украинских солдат российской авиацией. Оперативное командование «Юг» сообщило, что конкретно на южном направлении были убиты 24 российских солдата.
    Семь человека погибли, 17 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    Россия контролирует 224 населенных пункта в Донецкой области, сообщил т.н. «штаб территориальной обороны ДНР». Вчера он писал о контроле над 222 населенными пунктами.
    Херсон четыре дня без связи и интернета, пишет «Украинская правда».
    Россия захватит всю Луганскую область в течение двух недель, полагает Британская разведка. Ведомство считает, что под контролем России находится 90% области (ранее глава областной военной администрации Сергей Гайдай говорил о 95%).
    России не хватит ресурсов, чтобы захватить значительную часть Донецкой области из-за больших потерь при штурме Северодонецка, считает американский институт исследования войны.
    «Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение», - полагает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. «Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать орков из областного центра», - передает его слова «Украинская правда».
    Турция предложила вывезти украинское зерно.
    5,3 миллиона украинцев уехали во время войны в страны ЕС, 2,3 миллиона - приехали в Украину из стран ЕС. В последнее время число людей, въезжающих в Украину, превышает число выезжающих.
    Совет Европейского союза утвердил шестой пакет санкций против России. Он подразумевает запрет импорта российской нефти по морю (исключения сделаны для Болгарии и Хорватии), отключение «Сбербанка» и нескольких других российских и белорусских банков от SWIFT, отключение вещания телеканалов «Россия», «Россия 24» и «ТВ Центр». Было желание ввести персональные санкции против патриарха Кирилла, но этот пункт был убран по требованию Венгрии, пишет Wall Street Journal.
    США ввели новые санкции против России. Под них среди прочих попали компания «Северсталь», ее владелец Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, представитель МИД РФ Мария Захарова. У этих лиц будут заблокированы активы и им будет запрещено вести расчеты в долларах. Помимо этого Соединенные Штаты ввели экспортные санкции против 71 учреждения из России и Беларуси.
    Национальный банк Украины поднял учетную ставку на 25%.
    Здание Национального банка Украины (фото от 2019 года)Фото: Валентин Огриенко/Reuters/Scanpix
    Украина пытается привлечь в страну компании, ушедшие из российского рынка.
    Россия просит Китай о помощи, но тот отказывается ее оказать из страха оказаться под санкциями, пишет Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
    Половина населения Словакии, Венгрии и Болгарии не считают Россию главным виновником войны с Украиной, следует из данных опроса Euractiv. В Эстонии доля таких людей составила 32%.
    «Отказ договариваться грозит Украине утратой национального суверенитета», - заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Маклер: «Квартиры в Таллинне улетают в миг»
Производители мебели: положение дел все хуже, но мы не сдаемся
Число пассажиров Tallink в мае увеличилось почти на 300%
Влияние санкций
На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Подписка на дополнительные акции LHV Group была превышена в 1,75 раза
В рамках дополнительной эмиссии на акции LHV Group подписалось более 11 000 инвесторов. Всего объем подписки был превышен в 1,75 раза, пишет
В рамках дополнительной эмиссии на акции LHV Group подписалось более 11 000 инвесторов. Всего объем подписки был превышен в 1,75 раза, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: энергия по разумной цене – обязанность государства
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Все мнения
Эпицентр
Инфобанк Äripäev подал в суд на Инспекцию по защите данных
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: айтишечка, чего падаешь?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение