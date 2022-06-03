100-й день войны в Украине: новые санкции США и ЕС, Нацбанк Украины поднял ставку до 25%
Северодонецк держится и может быть отбит, убежден глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай несмотря на то, что 80% города контролирует Россия.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix
Идет 100-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 3 июня.
Серьезных территориальных приобретений и потерь за прошедшие сутки не было. Россия предприняла попытки штурма на четырех направлениях (Славянском, Северодонецком, Криворожском, а также вблизи Красногоровки и Полтавки), но потерпела неудачу, потеряв на некоторых участках до 50% личного состава, сообщает
Генштаб ВСУ.
100 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, пишет
Генштаб ВСУ. Российское Минобороны сообщает
об убийстве 360 украинских солдат
российской авиацией. Оперативное командование «Юг» сообщило
, что конкретно на южном направлении были убиты 24 российских солдата.
Семь человека погибли, 17 получили ранения
в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, пишет
«Украинская правда».
Россия контролирует 224 населенных пункта в Донецкой области
, сообщил
т.н. «штаб территориальной обороны ДНР». Вчера он писал
о контроле над 222 населенными пунктами.
Херсон четыре дня без связи и интернета
, пишет
«Украинская правда».
Россия захватит всю Луганскую область в течение двух недель
, полагает
Британская разведка. Ведомство считает, что под контролем России находится 90% области (ранее глава областной военной администрации Сергей Гайдай говорил о 95%).
России не хватит ресурсов, чтобы захватить значительную часть Донецкой области из-за больших потерь при штурме Северодонецка
, считает
американский институт исследования войны.
«Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение»
, - полагает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. «Защитники успешно проводят локальные операции
, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать орков из областного центра», - передает
его слова «Украинская правда».
Турция предложила вывезти украинское зерно.
5,3 миллиона украинцев уехали во время войны в страны ЕС
, 2,3 миллиона - приехали в Украину из стран ЕС. В последнее время число людей, въезжающих в Украину, превышает число выезжающих.
Совет Европейского союза утвердил шестой пакет санкций против России
. Он подразумевает запрет импорта российской нефти по морю (исключения сделаны для Болгарии и Хорватии), отключение «Сбербанка» и нескольких других российских и белорусских банков от SWIFT, отключение вещания телеканалов «Россия», «Россия 24» и «ТВ Центр». Было желание ввести персональные санкции против патриарха Кирилла, но этот пункт был убран по требованию Венгрии, пишет
Wall Street Journal.
США ввели новые санкции против России
. Под них среди прочих попали компания «Северсталь», ее владелец Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, представитель МИД РФ Мария Захарова. У этих лиц будут заблокированы активы и им будет запрещено вести расчеты в долларах. Помимо этого Соединенные Штаты ввели
экспортные санкции против 71 учреждения из России и Беларуси.
Национальный банк Украины поднял учетную ставку на 25%.
Здание Национального банка Украины (фото от 2019 года)Фото: Валентин Огриенко/Reuters/Scanpix
Украина пытается привлечь в страну компании, ушедшие из российского рынка.
Россия просит Китай о помощи, но тот отказывается ее оказать из страха оказаться под санкциями
, пишет
Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
Половина населения Словакии, Венгрии и Болгарии не считают Россию главным виновником войны
с Украиной, следует
из данных опроса Euractiv. В Эстонии доля таких людей составила 32%.
«Отказ договариваться грозит Украине утратой национального суверенитета»
, - заявил
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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