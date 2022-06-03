Новости

3 июня 2022 в 9:41 Поделиться:









Индрек Нейвельт продает Pocopay

Предприниматель Индрек Нейвельт отказался комментировать сделку и называть имя покупателя. Фото: Raul Mee

Предприниматель Индрек Нейвельт продает компанию Pocopay. По данным Äripäev, покупателем является возглавляемый Тармо Сильдом IuteCredit.

Согласно годовому отчету Pocopay, Poco Holding заключил договор о продаже акций дочерней компании. Подписанный в январе договор оценивал балансовую стоимость Pocopay в 1 млн евро.

Pocopay предоставляет платежные и другие финансовые услуги через мобильные приложения. Среди основателей компании – Индрек Нейвельт и Линнар Вийк.

Нейвельт отказался комментировать сделку и называть имя покупателя, поскольку «Pocopay – не публичная компания. Можете посмотреть, нас нет на бирже».

По данным Äripäev, возможным покупателем является IuteCredit. Глава компании Тармо Сильд также отказался от комментариев: «Я не могу говорить о том, чего не случилось».