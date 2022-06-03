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    Индрек Нейвельт продает Pocopay

    Предприниматель Индрек Нейвельт отказался комментировать сделку и называть имя покупателя.Фото: Raul Mee

    Предприниматель Индрек Нейвельт продает компанию Pocopay. По данным Äripäev, покупателем является возглавляемый Тармо Сильдом IuteCredit.

    Согласно годовому отчету Pocopay, Poco Holding заключил договор о продаже акций дочерней компании. Подписанный в январе договор оценивал балансовую стоимость Pocopay в 1 млн евро.
    Pocopay предоставляет платежные и другие финансовые услуги через мобильные приложения. Среди основателей компании – Индрек Нейвельт и Линнар Вийк.
    Нейвельт отказался комментировать сделку и называть имя покупателя, поскольку «Pocopay – не публичная компания. Можете посмотреть, нас нет на бирже».
    По данным Äripäev, возможным покупателем является IuteCredit. Глава компании Тармо Сильд также отказался от комментариев: «Я не могу говорить о том, чего не случилось».
    В то же время говоря о сделке с Moldova Energbank, Сильд отметил, что это не единственная покупка компании: «Покупка банка, если это зависит от нас, не будет последней сделкой».

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