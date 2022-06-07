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7 июня 2022 в 10:01 Поделиться:









Оставшиеся без работы министры-центристы получат компенсацию в 37 тыс. евро

Компенсацию в размере 37 242 евро получат уволенные министр внутренних дел Кристиан Яани, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр культуры Тийт Терик и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Фото: Liis Treimann

Как подтвердила советник по СМИ правительства Лийза Тагель, члены правительства, освобожденные от должности по предложению премьер-министра, имеют право на компенсацию в размере шестимесячного оклада, пишет Ärileht.

«Текущая зарплата министра в настоящее время составляет 6 207 евро в месяц», — пояснила Тагель. Таким образом, зарплата за шесть месяцев составляет 37 242 евро. По данным за первый квартал этого года, средняя брутто-зарплата в Эстонии за два года составляет 38 232 евро.