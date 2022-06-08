105-й день войны в Украине: Россия близка к захвату Святогорска, посевная в Украине прошла успешно, переговоры России и Турции
Пока захватить Севердодонецк не удается: ВСУ успешно отбивают атакиФото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix
Идет 105-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 8 июня.
Город Святогорск «почти»
захвачен Россией, Северодонецк держится: за прошедшие сутки ни одна из сторон продвижений не сделала. Россия проводит штурмовые действия в направлении Славянска, чтобы улучшить тактическое положение. Посевная кампания в Украине прошла успешно. Россия и Турция проводят переговоры об украинском зерне.
Святогорск «почти» захвачен Россией
, сообщил
т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин. О том, что захват города находится в завершающей стадии, говорило и Министерство обороны РФ.
Северодонецк держится, ВСУ удается отбить российские атаки, сообщил
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, из-за боевых действий сейчас небезопасно даже в центре города. ВСУ также отбили атаки близ Тошковки и Устиновки.
140 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. 780 украинских солдат были убиты
в результате трехдневного
штурма Святогорска, ударов авиации и артиллерии, сообщает
Минобороны РФ.
«Каждые пять минут в Украине уничтожают минимум одного оккупанта»
, - сказал
пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Восемь человек погибли, 21 получили ранения и трое были похищены
в результате обстрелов Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской и Харьковской областей, сообщает
«Украинская правда».
1000 пленных с завода «Азовсталь» этапированы в Россию
, сообщает
ТАСС.
Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, которые уже на передовой.
В Украине засеяно 75% прошлогодних площадей
, сказал
премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он назвал посевную «успешной».
Россия начала вывозить зерно из Мелитополя
.
В Турции прошли переговоры глав МИД России и Турции
. Один из предметов обсуждения - вывоз украинского зерна
. Сергей Лавров назвал этот вопрос «проблемкой» и заявил, что Россия гарантирует безопасность подхода судов к украинским портам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Фото: Адем Алтан/Scanpix
Всемирный банк выделил Украине 1,49 миллиарда долларов.
Европарламент порекомендует предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС
, утверждает
«Укринформ».
КПРФ предложила конфисковать квартиру жены Зеленского в Крыму.
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