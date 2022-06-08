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    105-й день войны в Украине: Россия близка к захвату Святогорска, посевная в Украине прошла успешно, переговоры России и Турции

    Пока захватить Севердодонецк не удается: ВСУ успешно отбивают атакиФото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix

    Идет 105-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 8 июня.

    Город Святогорск «почти» захвачен Россией, Северодонецк держится: за прошедшие сутки ни одна из сторон продвижений не сделала. Россия проводит штурмовые действия в направлении Славянска, чтобы улучшить тактическое положение. Посевная кампания в Украине прошла успешно. Россия и Турция проводят переговоры об украинском зерне.
    Святогорск «почти» захвачен Россией, сообщил т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин. О том, что захват города находится в завершающей стадии, говорило и Министерство обороны РФ.
    Северодонецк держится, ВСУ удается отбить российские атаки, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, из-за боевых действий сейчас небезопасно даже в центре города. ВСУ также отбили атаки близ Тошковки и Устиновки.
    140 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. 780 украинских солдат были убиты в результате трехдневного штурма Святогорска, ударов авиации и артиллерии, сообщает Минобороны РФ.
    «Каждые пять минут в Украине уничтожают минимум одного оккупанта», - сказал пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
    Восемь человек погибли, 21 получили ранения и трое были похищены в результате обстрелов Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской и Харьковской областей, сообщает «Украинская правда».
    1000 пленных с завода «Азовсталь» этапированы в Россию, сообщает ТАСС.
    Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, которые уже на передовой.
    В Украине засеяно 75% прошлогодних площадей, сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он назвал посевную «успешной».
    Россия начала вывозить зерно из Мелитополя.
    В Турции прошли переговоры глав МИД России и Турции. Один из предметов обсуждения - вывоз украинского зерна. Сергей Лавров назвал этот вопрос «проблемкой» и заявил, что Россия гарантирует безопасность подхода судов к украинским портам.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Фото: Адем Алтан/Scanpix
    Всемирный банк выделил Украине 1,49 миллиарда долларов.
    Европарламент порекомендует предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, утверждает «Укринформ».
    КПРФ предложила конфисковать квартиру жены Зеленского в Крыму.
    Советник Офиса президента Украины недоволен исключением из шестого пакета санкций ЕС запрета россиянам пользоваться европейскими облачными сервисами.

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