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    107-й день войны в Украине: Путин назвал Нарву исконно российской территорией, Украина проигрывает артиллерийскую войну, Мариуполю грозит холера

    Большая часть Северодонецка контролируется Россией, но захватить большую часть города или окружить украинские войска не удалось.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix

    Идет 107-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 10 июня.

    Серьезных продвижений ни у одной из сторон не было. Россия контролирует большую часть Северодонецка, но окружить город или получить над ним полный контроль ей не удается. ВСУ отразили несколько российских атак в Луганской области, причем за сутки в регионе не было погибших среди гражданского населения, что в последнее время случается редко. Вчера Генштаб ВСУ писал о «частичном успехе» россиян при наступлении в направлениях Камышевахи и Роты, но не уточнил в чем этот успех заключается.
    «Сейчас это артиллерийская война и мы ее проигрываем», - заявил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий. Он также отметил, что Украине не хватает боеприпасов и она полностью зависит от поставок западных стран.
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. 500 солдат ВСУ были убиты за прошедшие сутки ударами авиации и артиллерии, пишет Минобороны РФ. «Каждый день погибает 100-200 украинских защитников», сказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
    Пять человек погибли, 16 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    Двум британцам и одному марокканцу был вынесен смертный приговор в т.н. «ДНР». Их обвиняют в сотрудничестве с украинскими войсками. Будет ли приговор исполнен, неизвестно, британское правительство выразило глубокую озабоченность, а госсекретарь США - серьезную озабоченность произошедшим.
    Россия потеряла на войне 15-20 тысяч солдат, утверждает Guardian со ссылкой на анонимный источник. Украина оценивает российские потери в 31 тысяч человек, Россия после 25 марта своими данными не делилась.
    Некоторые российские подразделения в полном составе отказываются воевать в Украине, утверждает Генштаб ВСУ.
    России не удается обеспечить жителей оккупированных территорий предметами первой необходимости, пишет британская разведка. Перебои с питьевой водой, мобильной связью и интернетом. Мариуполю грозит массовая вспышка холеры.
    Россия уничтожила один из символов Северодонецка - Ледовый Дворец.
    Дания и Нидерланды против того, чтобы сделать Украину кандидатом на вступление в ЕС, утверждает Bloomberg.
    ВВП Украины упал в первом квартале на 15%.
    Инфляция в Украине 18%.
    Контейнерный импорт в Россию упал с начала войны на 60%, утверждает Bloomberg.
    Зеленский ввел санкции против Путина, Шойгу, Лаврова, Пескова и еще 31 российского чиновника. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну, отмену виз, запрет на полеты их самолетов в воздушном пространстве Украины, лишение государственных наград Украины, отмену всех выданных лицензий и разрешений, блокирование финансовых активов.
    Путин назвал Нарву исконно российской территорией. «Чего он полез туда? Возвращал. И укреплял», - прокомментировал он походы войск Петра Первого на Нарву в 18-м веке. По словам Путина, Нарва относится к тем территориям, которые находились под контролем российского государства и где «испокон веков» славянские народы жили бок о бок с финно-уграми.
    Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями высказал мнение, что Петр Первый, совершая поход в Нарву, «возвращал» территорию, на которой жили славяне и финно-угры, и которая находилась под контролем российского государства.Фото: Михаил Метцель/Scanpix
    Россия намерена запретить Японии ловить рыбу возле Курил.
    «Газпром» и еще 62 российские компании перенесут свои штаб-квартиры из стран ЕС в Стамбул», - утверждает Habertürk.

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