107-й день войны в Украине: Путин назвал Нарву исконно российской территорией, Украина проигрывает артиллерийскую войну, Мариуполю грозит холера
Большая часть Северодонецка контролируется Россией, но захватить большую часть города или окружить украинские войска не удалось.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix
Идет 107-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 10 июня.
Серьезных продвижений ни у одной из сторон не было. Россия контролирует большую часть Северодонецка, но окружить город или получить над ним полный контроль ей не удается. ВСУ отразили несколько российских атак в Луганской области, причем за сутки в регионе не было погибших среди гражданского населения, что в последнее время случается редко. Вчера Генштаб ВСУ писал о «частичном успехе» россиян при наступлении в направлениях Камышевахи и Роты, но не уточнил в чем этот успех заключается.
«Сейчас это артиллерийская война и мы ее проигрываем»
, - заявил
заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий. Он также отметил, что Украине не хватает боеприпасов и она полностью зависит от поставок западных стран.
200 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, пишет
Генштаб ВСУ. 500 солдат ВСУ были убиты
за прошедшие сутки ударами авиации и артиллерии, пишет
Минобороны РФ. «Каждый день погибает 100-200 украинских защитников»
, сказал
советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Пять человек погибли, 16 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей
, пишет
«Украинская правда».
Двум британцам и одному марокканцу был вынесен смертный приговор в т.н. «ДНР».
Их обвиняют в сотрудничестве с украинскими войсками. Будет ли приговор исполнен, неизвестно, британское правительство выразило глубокую озабоченность
, а госсекретарь США - серьезную озабоченность
произошедшим.
Россия потеряла на войне 15-20 тысяч солдат
, утверждает
Guardian со ссылкой на анонимный источник. Украина оценивает российские потери в 31 тысяч человек, Россия после 25 марта своими данными не делилась.
Некоторые российские подразделения в полном составе отказываются воевать в Украине
, утверждает
Генштаб ВСУ.
России не удается обеспечить жителей оккупированных территорий предметами первой необходимости
, пишет
британская разведка. Перебои с питьевой водой, мобильной связью и интернетом. Мариуполю грозит массовая вспышка холеры
.
Россия уничтожила один из символов Северодонецка - Ледовый Дворец.
Дания и Нидерланды против того, чтобы сделать Украину кандидатом на вступление в ЕС
, утверждает
Bloomberg.
ВВП Украины упал в первом квартале на 15%.
Контейнерный импорт в Россию упал с начала войны на 60%
, утверждает
Bloomberg.
Зеленский ввел санкции против Путина
, Шойгу, Лаврова, Пескова и еще 31 российского чиновника. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну, отмену виз, запрет на полеты их самолетов в воздушном пространстве Украины, лишение государственных наград Украины, отмену всех выданных лицензий и разрешений, блокирование финансовых активов.
Путин назвал Нарву исконно российской территорией.
«Чего он полез туда? Возвращал. И укреплял», - прокомментировал
он походы войск Петра Первого на Нарву в 18-м веке. По словам Путина, Нарва относится к тем территориям, которые находились под контролем российского государства и где «испокон веков» славянские народы жили бок о бок с финно-уграми.
Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями высказал мнение, что Петр Первый, совершая поход в Нарву, «возвращал» территорию, на которой жили славяне и финно-угры, и которая находилась под контролем российского государства.Фото: Михаил Метцель/Scanpix
Россия намерена запретить Японии ловить рыбу возле Курил.
«Газпром» и еще 62 российские компании перенесут свои штаб-квартиры из стран ЕС в Стамбул»
, - утверждает
Habertürk.
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