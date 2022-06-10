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10 июня 2022 в 8:13 Поделиться:









Аналитики: Россию ждет рост безработицы

Наибольшие показатели безработицы ожидаются в Курганской области (12,5%), Коми (12,3%), Карелии (11,8%), Ульяновской и Костромской областях (10,5%). Иллюстративное фото. Завод в России. Фото: Scanpix

К концу 2022 года уровень безработицы может заметно подскочить в большинстве регионов, следует из прогноза ЦСР для российского рынка труда — в 53 регионах показатель увеличится в полтора раза, в 16 регионах — вдвое относительно уровня января-марта 2022 года.

Наибольшие показатели безработицы ожидаются в Курганской области (12,5%), Коми (12,3%), Карелии (11,8%), Ульяновской и Костромской областях (10,5%), пишет «Коммерсантъ».

Роста безработицы в ЦСР ждут в регионах с ярко выраженной промышленной структурой экономики — ввиду ограничений экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции. Перестройка работы крупных предприятий в этих отраслях будет долгой и, вероятнее всего, будет сопровождаться оттоком квалифицированных кадров.

Также ожидается существенная потеря рабочих мест в ряде обслуживающих потребности производств отраслей (транспорт и логистика, оптовая торговля, посреднические услуги и т. п.).