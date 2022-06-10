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    Беженцы из Украины могут ходатайствовать о субсидии на аренду жилья в Таллинне

    В Таллинне представить ходатайство о получении субсидии на аренду жилья можно через электронную среду taotlen.tallinn.ee. Фото: Andras Kralla

    Начиная с сегодняшнего дня, 10 июня 2022 года, получившие статус временной защиты беженцы из Украины могут ходатайствовать о получении субсидии на аренду жилья, сообщает столичная пресс-служба.

    На основании Закона о предоставлении иностранцам международной защиты, однократно будет компенсироваться стоимость заключения договора об аренде в размере, не превышающем шестикратного прожиточного минимума на одну семью. Прожиточный минимум составляет 200 евро, это означает, что максимальная величина субсидии на аренду жилья может составлять в пределах 1200 евро. Точный объем возмещения зависит от величины затрат.
    В Таллинне представить ходатайство о получении субсидии на аренду жилья можно через электронную среду taotlen.tallinn.ee. Заявление можно подать и в Таллиннском центре беженцев (Нийне, 2).
    К заявлению следует приложить копию договора об аренде жилья, копию о решении о предоставлении статуса временной защиты и документ, подтверждающий оплату.
    По будням проконсультироваться на темы, связанные с субсидией, можно по номеру телефона 600 0677, звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
    В понедельник, 13 июня, в 20 часов в сети Facebook состоится прямая трансляция в группе Ukraina sõbrad Eestis / Друзья Украины в Эстонии, в ходе которой ответят на вопросы, связанные с получением субсидии и покажут, как подать заявление. Страница мероприятия здесь.
    Информация также на сайте Таллинна: Субсидия на аренду.

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