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    111-й день войны в Украине: небольшие успехи России, в бомбоубежищах «Азота» скрываются 540 человек

    На заводе «Азот» скрываются сотни люей.Фото: Scanpix

    Идет 111-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 14 июня.

    Россияне имеют частичные успехи в наступлении на населенный пункт Возрождение, пишет Генштаб ВСУ. Британская разведка сообщает о продвижении россиян в Харьковской области, но не уточняет, в чем оно заключается. Генштаб ВСУ также пишет о намерении россиян снова захватить села в Херсонской области, которые ранее были отбиты украинскими войсками. Россия, по мнению генштаба, также пытается установить полный контроль над селом Богородичное и собрать силы для наступления на Славянск.
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. 350 украинских солдат были убиты российскими авианалетами, сообщило Минобороны РФ.
    Семь человек погибли, 21 получили ранения в результате обстрелов Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областей, сообщает «Украинская правда».
    Четыре человека получили ранения в результате обстрела российского населенного пункта Займище, сообщил губернатор Брянской области.
    В бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке скрываются 540-560 человек, сказал руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк. Россия постоянно обстреливает этот завод, там не такие крепкие укрытия, как в «Азовстали». По версии России, на территории завода помимо мирных жителей также находятся 300-400 солдат ВСУ. По словам представителей т.н. «ЛНР», положение солдат ВСУ «катастрофическое», т.к. они лишены снабжения.
    Участились случаи, когда украинские военные расстреливают в спину своих солдат, сдающихся в плен России, утверждает Министерство обороны РФ.
    Все мосты из Северодонецка разрушены, но город не заблокирован, сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    Украина из-за войны потеряла 25% посевных площадей и может собрать на 40% меньше урожая, сказал первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий. Однако, по его словам, это некритично: исторически бывали даже еще меньшие урожаи.
    Украинские банки заблокировали вклады жителей Херсонской области, утверждает т.н. «заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов». «Это еще раз говорит о том, что Украина, якобы перечисляя деньги людям на карточку, знает, что их они уже не снимут», – сказал он.
    ЕС отключил от SWIFT три российских банка.
    Bloomberg: Goldman Sachs и JPMorgan откажутся от сделок с российскими долговыми бумагами.
    Politico: Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Финляндию и Швецию, чтобы вести переговоры о вступлении этих стран в альянс, пишет «Европейская правда». По его словам, он удовлетворен тем, что Швеция начала менять свое антитеррористическое законодательство, чтобы выполнить требования Турции.
    Джо Байден продлил на год национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы национальной безопасности и внешней политике США со стороны Беларуси. Этот режим был введен в 2006 году и каждый раз продлевался на год.
    Оккупационные власти Херсонской области заявили, что будут увольнять украинских чиновников, отказывающихся транслировать и пропагандировать позицию России.
    Россияне планируют установить памятник «солдату-освободителю» в оккупированном Бердянске, пишет «Радио Свобода».
    Украину до конца года покинут 42% миллионеров, говорится в исследовании.

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