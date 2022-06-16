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16 июня 2022 в 13:04 Поделиться:









Bloomberg: Эстония экспортирует мазут в Саудовскую Аравию. Вероятно, что нефтепродукты поступают из России

Поскольку в Эстонии нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, с высокой долей вероятности мазут закупается в России, считает управляющий директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE Имар Нассери. Фото: Ahmed Jadallah

По данным Bloomberg, в мае и июне значительно вырос экспорт мазута из Эстонии в Саудовскую Аравию. Издание предполагает, что сама Эстония закупает нефтепродукты в России.

Июнь станет месяцем рекордных поставок мазута из Эстонии в Саудовскую Аравию с сентября 2018 года, сообщает издание. Мазут используется прежде всего для производства тепла и в качестве топлива. Примечательно, что Саудовская Аравия является мировым лидером по экспорту сырой нефти.

Поскольку в Эстонии нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, с высокой долей вероятности мазут закупается в России, считает управляющий директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE Имар Нассери. По его словам, мазут поступает в Эстонию по железной дороге.

Согласно Нассери, за первые пять месяцев 2022 года Эстония импортировала 8 млн баррелей мазута, большая часть которого поступила из России, а затем была экспортирована.

Министерство экономики Эстонии не прокомментировало ни поставки мазута в Саудовскую Аравию, ни происхождение топлива. В то же время глава отдела международной экономики Минэкономики Мари Алликмаа отметила, что в соответствии с законодательством ЕС импорт топлива из России разрешен до декабря.

Saudi Arabia’s Aramco Trading Company или Министерство энергетики страны не ответили на запрос Bloomberg.

По данным судоходной аналитической компании Vortexa Ltd, в мае и июне Саудовская Аравия импортирует три партии эстонского мазута. За весь 2020 и 2021 год Эстония поставила Саудовской Аравии всего по одной партии мазута (по одной в год).

Как указано в графике Bloomberg, Эстония активно экспортировала нефтепродукты в Саудовскую Аравию до октября 2019 года. Затем экспорт шел лишь эпизодически: в июле 2020 и апреле 2021. Возобновление поставок произошло только в мае нынешнего года, объем экспорта мазута из Эстонии в Саудовскую Аравию в прошлом месяце составил 20,7 тысячи баррелей в сутки. В июне поставки продолжаются. По состоянию на 15 июня среднесуточный объем экспорта составил 32,6 тысячи баррелей. Это рекордный показатель с сентября 2018.

После отказа европейских покупателей от российской нефти стране приходится искать новые рынки для экспорта нефти и мазута, пишет Bloomberg. Саудовская Аравия же может использовать топливо для производства электроэнергии, при этом отправляя свою сырую нефть на экспорт. Издание отмечает, что в глобальном смысле данные объемы поставок являются незначительными, но сигнализируют о тесных отношениях России и Саудовской Аравии.