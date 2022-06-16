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16 июня 2022 в 10:35 Поделиться:









Nõo Lihatööstus: из-за роста цен потребители все чаще ищут желтые ценники

По словам председателя совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюка, рост цен еще не достиг потребителей в полной мере. Фото: Shutterstock

По словам председателя совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюка, рост цен вынудил людей в первую очередь обращать внимание на более дешевые изделия и следить за скидочными кампаниями.

«Сети магазинов сообщают нам о том, что все товары продолжают покупать, однако потребители скорее смотрят на более дешевые изделия – люди начали все больше искать желтые ценники, указывающие на скидку. Данная тенденция вызывает беспокойство, и к ней нужно отнестись со всей серьезностью. В более дешевых, например, мясных изделиях зачастую, к сожалению, используется малоценное заменяющее вещество костно-мясная масса, и это отнюдь не способствует сбалансированному питанию», – отмечает Круустюк.

По его словам, разные группы товаров подорожали по-разному, и, к счастью, повышение цены всей продуктовой корзины пока еще не достигло 20%, подобно общей инфляции. «Тем не менее, происходящее в настоящее время влияет как на доступность сырья, так и на цену конечной продукции. Это влияние будет ощущаться и далее как в текущем, так и в следующем году, и делать более долгосрочные прогнозы, к сожалению, сейчас невозможно, – добавил Круустюк. – Мы должны учитывать и то обстоятельство, что рост цен еще не достиг потребителей в полной мере, и свой предел есть у каждого».

Круустюк отмечает, что из-за ценового давления люди все чаще выбирают более дешевые импортные товары: «В столь исключительно сложных условиях отечественное производство и доступность качественной пищевой продукции находятся под ударом, так как люди зачастую делают выбор исходя из цены и в связи с ценовым давлением порой начинают отдавать предпочтение анонимной еде, произведенной где-то далеко и обладающей более низким качеством. Конкурирующие с нами европейские страны активно стимулируют местное производство пищевой продукции с помощью различных мер – от налоговой политики до гарантии газоснабжения. Из-за этого наше положение осложняется еще больше. Уже сейчас мы должны поддержать своих производителей на всех уровнях, чтобы отечественная и качественная пища была доступа для всех групп общества».