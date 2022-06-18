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18 июня 2022 в 7:26 Поделиться:









В Палдиски полным ходом идет строительство СПГ-терминала

Частные инвесторы Infortar и Alexela завершили дноуглубительные работы в бухте, по графику ведутся работы по забивке свай, перетяжке причала, скоро начнутся бетонные работы. Фото: Andras Kralla

Строительство СПГ-терминала в Палдиски идёт полным ходом: мощности по приему сжиженного природного газа в Эстонии будут готовы к концу ноября.

«Учитывая ситуацию в мире, нехватку стройматериалов, проблемы с цепочками поставок, проблемы с чипами, мы постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы завершить работы к ноябрю», – сказал представитель Elering Прийт Хейнла.

Частные инвесторы Infortar и Alexela завершили дноуглубительные работы в бухте, по графику ведутся работы по забивке свай, перетяжке причала, скоро начнутся бетонные работы, пишет rus.err.ee.

Предстоит достичь договоренности в отношении лизинга СПГ-судна – Эстонии, по словам представителя Министерства экономики, пришли к пониманию, что в Финском заливе два таких судна содержать не рационально.

«Мы работаем над тем, чтобы между министерствами Эстонии и Финляндии было взаимопонимание. Готовность для принятия судна будет создана как в Эстонии, так и в Финляндии. Мы надеемся, что это совместно эксплуатируемое судно прибудет сюда уже этой зимой», – сообщил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар, добавив, что СПГ-терминал должен будет помочь покрыть часть потребления газа 4-х стран, то есть, половину от потребляемого объема газа в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве.