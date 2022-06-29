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29 июня 2022 в 9:18 Поделиться:









Таллинн объявляет конкурс лучших предпринимателей

К участию в конкурсе приглашаются все таллиннские предприятия, добившиеся за год значительных успехов в своей области. Фото: Shutterstock

Этой осенью в Таллинне уже в девятнадцатый раз состоится конкурс, призванный отметить лучших местных бизнесменов и людей, которые вносят заметный вклад в развитие предпринимательства, сообщает столичная пресс-служба.

На торжественном гала-мероприятии, которое состоится 28-го сентября, будут объявлены победители в категориях «Лучший объект развития недвижимости, способствующий туризму или предпринимательству», «Лучший совместный бизнес-проект», «Лучшее начинающее предприятие», «Туристическое свершение года», «Создатель рабочих мест», «Экологическая инновация» и «Перспективное решение». Помимо упомянутых категорий, специальными призами будут также отмечены лучшие прикладные научные исследования этого года. Лауреаты будут награждены при поддержке Таллиннского технического университета, Таллиннского университета, Эстонской художественной академии, а также целевого учреждения «Эстонские высшие прикладные учебные заведения».

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, нынешние мировые изменения являются серьезным вызовом для всей бизнес-среды: «Этот конкурс призван отметить инновативный и нестандартный подход к ведению бизнеса. Многие предприятия переосмыслили сферы своей деятельности, представили на рынке новые услуги и нашли другие возможности для того, чтобы приспособиться к ставшей для всех нас неожиданной ситуации. Экологичное мышление, умные решения и способность быстро приспособиться – понятия, которые пришли, чтобы остаться».

К участию в конкурсе приглашаются все таллиннские предприятия, добившиеся за год значительных успехов в своей области. Например, внедрили новые нестандартные товары или услуги, сумели создать дополнительную ценность для общества или воплотили крутой проект сотрудничества. Кандидатуру своего предприятия можно представить до 10 сентября на домашней странице Таллиннского дня предпринимательства в подходящей категории раздела Ettevõtlusauhinnad (Предпринимательские призы).

Участвуйте в номинации «Лучший проект развития – 2022» , если вы реализовали проект развития недвижимости, который стал частью современного привлекательного городского пространства, способствующего развитию предпринимательства или туризма.

Участвуйте в номинации «Лучший совместный бизнес-проект – 2022» , если вы реализовали имеющий хороший бизнес-потенциал проект сотрудничества с предприятием схожего с вашим экономического профиля, с научным учреждением и/или организациями третьего сектора.

Участвуйте в номинации «Самый яркий старт – 2022» , если вы начали предпринимательскую деятельность в Таллинне в течение последних трех лет.

Участвуйте в номинации «Туристическое свершение года – 2022» , если в этом году вам удалось реализовать успешный проект, который повысил узнаваемость Таллинна как туристического объекта.

Участвуйте в номинации «Создатель рабочих мест – 2022» , если за последний год вы создали в Таллинне или ближайших окрестностях не менее 10 новых рабочих мест, а расширению деятельности сопутствовали инвестиции.

Участвуйте в номинации «Экологическая инновация – 2022» , если благодаря созданию современного решения вы оказали заметное положительное влияние на среду, поспособствовали более широкому использованию устойчивых решений и информировали население о предприятиях, разработавших экологические новинки.

Участвуйте в номинации «Перспективное решение – 2022» , если за последние два года вы представили на рынке новый или значительно улучшенный продукт, услугу, технологию или бизнес-модель, которые связаны с экономией ресурсов и положительно повлияли на городскую среду, а также развитие общества.

В каждой категории будет выбрано по три номинанта, среди которых будет выявлен победитель. Победители будут объявлены на торжественном приеме Таллиннского дня предпринимательства, который состоится 28 сентября.

Конкурс предпринимателей является частью Таллиннского дня предпринимательства, который проходит каждую осень.